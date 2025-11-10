Velika navala na ulaznice: Aleksandra Prijović najavila poseban koncert u Zagrebu na Staru godinu

Točno u 17 sati krenula je prodaja ulaznica za dugoočekivani koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović (30), koja će zagrebačkoj publici prirediti poseban dnevni spektakl na Staru godinu, 31. prosinca, u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Kako se i očekivalo, mnoštvo fanova odmah je pohrlilo na upad.hr kako bi osigurali svoje ulaznice za kraj godine.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Uzbuđenje pred koncert

"Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Novi album u pripremi

Popularna pjevačica otkrila je da vrijedno radi na novoj glazbi.

"Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", ispričala je.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Niz hitova i uspjeh u Areni Zagreb

Uz hitove poput "Za nas kasno je", "Separe", "Ko si ti", "Psiho" i broje druge, Prijović je postala rekorderka Arene Zagreb, u kojoj je održala šest rasprodanih koncerata, a nema sumnje da će i nadolazeći zagrebački koncert obilježiti ovu godinu.

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

"Zajedno smo napravili lijepe i velike stvari, nikada ovo neću zaboraviti. Publika me voli koliko i ja volim njih. Kad trebam izaći na pozornicu, mislim da svi ljudi oko mene osjete moju želju i uzbuđenje da publici vratim koliko god mogu", rekla je ranije omiljena zvijezda regije nakon šestog koncerta u Areni.

