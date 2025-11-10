FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK /

Velika navala na ulaznice: Aleksandra Prijović najavila poseban koncert u Zagrebu na Staru godinu

Velika navala na ulaznice: Aleksandra Prijović najavila poseban koncert u Zagrebu na Staru godinu
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Najavljen je poseban koncert

10.11.2025.
18:14
Gabriela Zrilić
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Točno u 17 sati krenula je prodaja ulaznica za dugoočekivani koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović (30), koja će zagrebačkoj publici prirediti poseban dnevni spektakl na Staru godinu, 31. prosinca, u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Kako se i očekivalo, mnoštvo fanova odmah je pohrlilo na upad.hr kako bi osigurali svoje ulaznice za kraj godine.

Velika navala na ulaznice: Aleksandra Prijović najavila poseban koncert u Zagrebu na Staru godinu
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Uzbuđenje pred koncert

"Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Novi album u pripremi

Popularna pjevačica otkrila je da vrijedno radi na novoj glazbi.

"Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", ispričala je.

Velika navala na ulaznice: Aleksandra Prijović najavila poseban koncert u Zagrebu na Staru godinu
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Niz hitova i uspjeh u Areni Zagreb

Uz hitove poput "Za nas kasno je", "Separe", "Ko si ti", "Psiho" i broje druge, Prijović je postala rekorderka Arene Zagreb, u kojoj je održala šest rasprodanih koncerata, a nema sumnje da će i nadolazeći zagrebački koncert obilježiti ovu godinu.

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

"Zajedno smo napravili lijepe i velike stvari, nikada ovo neću zaboraviti. Publika me voli koliko i ja volim njih. Kad trebam izaći na pozornicu, mislim da svi ljudi oko mene osjete moju želju i uzbuđenje da publici vratim koliko god mogu", rekla je ranije omiljena zvijezda regije nakon šestog koncerta u Areni.

POGLEDAJTE VIDEO:'Divlje pčele' osvojile publiku: Čekaju nas još mnogi zapleti i neočekivani obrati

Aleksandra PrijovicKoncert
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POVRATAK /
Velika navala na ulaznice: Aleksandra Prijović najavila poseban koncert u Zagrebu na Staru godinu