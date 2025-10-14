Aleksandra Dojčinović o modnim trendovima: Dizajnerica otkriva koji komadi će zavladati ulicama

Jesen je napokon tu, a s njom i pravo modno osvježenje! Iz ormara se vade kaputi, a trendovi se mijenjaju pod okriljem bogatih, dubokih boja. A tko bolje razumije što je u modi ove sezone od naše etablirane dizajnerice Aleksandre Dojčinović (44)? U modnom intervjuu, Aleksandra otkriva koji komadi će vladati ulicama ove jeseni – od sofisticiranih kaputa koji savršeno spajaju eleganciju i funkcionalnost, do statement kožnih jakni koje su ove godine redefinirane s volumenom i ženstvenim krojevima. Osim što nam otkriva najnovije trendove, podijelit će i svoje tajne kako usklađuje kreativnost, tržišne zahtjeve i svakodnevni život majke.

Jesenski trendovi su uvijek uzbudljivi. Koji su novi trendovi koje ćemo vidjeti u nadolazećoj sezoni?

Ove jeseni opet dominiraju bogate, duboke boje, ponajviše bordo i čokoladno smeđa, a u pravi se fokus vraćaju kožne jakne - ovaj put potpuno redefinirane, što znači s puno volumena, a opet u ženstvenim i profinjenim krojevima. Siva je također, dalje prisutna, a kao statement modni detalj nametnule su se marame, koje se nose na razne načine.

Foto: Privatni Album

Kako biste opisali svoju novu kolekciju? Što je bila inspiracija za nju?

Dugi kaput koji se lako kombinira za svečane prilike, htjela sam spojiti funkcionalnost i eleganciju, jer koliko nas zapravo ima savršeni kaput koji ide uz svečanu haljinu?! Osim toga, akcent sam stavila i na odijela krojena po mjeri, koja dolaze u kombinaciji sa zimskim bermudama – jednim od ključnih trendova sezone. Kolekciju upotpunjuju majice u neutralnim tonovima, s pokojim tigrastim detaljem za dozu drame.

Koji su najvažniji modni komadi koje će svaka žena morati imati ove jeseni?

Jednu svilenu, čipkastu haljinu tipa negliže, koja se savršeno nosi i na elegantne salonke i robusne čizme, kao i fini kaput, oversized pletivo ili pomalo edgy kožnu jaknu. Jedna ogrlica s kožnim detaljem i jedna fora marama.

Što mislite o kombiniranju boja ove sezone? Koje kombinacije su hit, a koje ćemo morati izbjegavati?

Sve je vrlo jesenski, čokoladno, bordo, tamno ljubičasto, sivo, crno, s neonski detaljima koji su inače više ljetni, ali ovdje služe da razbiju monotoniju. Nose se velike torbe od brušene kože i sve djeluje vrlo elegantno i udobno.

Kako balansirate svoj kreativni proces s potrebama tržišta?

Zapravo, vrlo jednostavno. Uživam u kreativnom procesu i trudim se da uvijek ostavim dovoljno prostora za ideje. Tržište mi je važno, ali moda ne smije postati mehanička. Mora imati dušu.

Što je na vašoj modnoj listi želja za ovu sezonu?

Kaput i odijelo s bermudama iz nove Lei Lou kolekcije je nešto u čemu ću sigurno provesti dobar dio zime.

Kad gledate na svoju karijeru, što je bio najposebniji trenutak u vašem radu kao dizajnerica?

Revije koje smo radili na pažljivo biranim zagrebačkim lokacijama bile su zaista posebne. Onda naša revija u Parizu kao jedno nezaboravno iskustvo. I naravno, lista od preko 200 zvijezda koje su nosile naše kreacije na crvenim tepisima diljem svijeta. No, ono što me trenutačno najviše veseli je rast web shopa – jer to znači da klijenti prepoznaju kvalitetu i kontinuitet.

Koje modno pravilo nikada ne kršite?

Iskreno, modi pravila i jesu tu da se krše, ali s mjerom i stilom. To, naravno, vrijedi samo za modu jer ona mora biti sloboda.

S obzirom na to da ste postali majka prije dvije godine, kako ste se uspjeli prilagoditi novom životnom ritmu?

Organizacija mi je uvijek bila jača strana, ali sada to zaista dolazi do izražaja. Važnost prioriteta i fleksibilnost moj su recept uspješnog dana.

Foto: Privatni Album

Kako usklađujete intenzivan posao modne dizajnerice s majčinstvom?

Na poslu sam potpuno fokusirana na posao, a kod kuće, obitelj ima punu pažnju. Ne vjerujem u "multitasking" kao ideal, nego u fokus i prisutnost. Kad sam negdje - tu sam 100 posto.

Što volite raditi u slobodno vrijeme?

Obožavam druženja s obitelji i prijateljima, putovanja, nova iskustva... Jako sam društvena osoba i to me puni energijom.

Kako zamišljate svoje modno carstvo za deset godina?

U svijetu u kojem je teško predvidjeti i sutra, fokusiram se na danas. Svaki dan dajem maksimum i odlazim s posla sretna. Moj kapacitet je velik i koristim ga do kraja. Imam planove, ciljeve i viziju – i veselim se budućnosti, vjerujem da će biti uzbudljiva.

