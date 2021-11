Glumac Alec Baldwin i ekipa sa seta filma "Rust" optuženi su da su prekršili najmanje četiri pravila o sigurnosti oružja u filmskoj industriji.

Podsjetimo, do tragedije je došlo za vrijeme Baldwinova uvježbavanja scene koja uključuje upiranje pištolja prema kameri. Glumac je vjerovao da se u pištolju ne nalazi pravo streljivo te je upucao i ubio snimateljicu Halynu Hutchins i ozlijedio redatelja Joela Souzu .

Prekršeno nekoliko pravila

Baldwin i njegovi suradnici prekršili su, čini se, pravila Međunarodnog saveza djelatnika kazališne pozornice, koji zabranjuju uperiti pištolj u člana glumačke ekipe osim ako je to apsolutno nužno, piše Daily Mail. Pravila su posljednji put revidirana u travnju 2003., no ona jasno upozoravaju: "Suzdržite se od ciljanja vatrenog oružja u bilo koga, uključujući sebe. Ako je to potrebno učiniti pred kamerom, posavjetujte se s vlasnikom ili drugim predstavnikom za sigurnost… Zapamtite da svaki predmet u koji uperite vatreno oružje može biti uništen".

Baldwin je, kako se navodi, prekršio upravo spomenuto pravilo uperivši pištolj u Hutchins, zapucao te na koncu ubio snimateljicu. Nekoliko trenutaka prije tragedije glumcu je rečeno da je pištolj "hladan", odnosno bez metaka.

U smjernicama se dalje navodi da se streljivo nikada ne smije unositi na set, a pravila Međunarodnog saveza također upozoravaju da i "ćorci mogu ubiti". "Svako vatreno oružje tretirajte kao da je napunjeno. 'Živa municija' se nikad ne smije koristiti niti unositi na bilo koji dio scene ili studija".

Ured šerifa okruga Santa Fe vjeruje da je u pištolj koji je 21. listopada ubio Hutchins (42) ubačen metak. Nastavljaju istraživati ​​okolnosti tragedije, usred nedavnih tvrdnji da je metak za koji se strahuje da je ubio Hutchins možda namjerno ubačen u pištolj kao prekršaj.

U smjernicama Saveza dalje se navodi da se na setu ne smije koristiti nikakvo oružje u kakvoj "gruboj živoj igri" te se nikada ne smije ostavljati bez nadzora.

No, prema izvješćima, pištolj kojim je 63-godišnji glumac slučajno ubio snimateljicu upotrijebili su članovi ekipe da pucaju u limenke piva samo nekoliko sati prije incidenta, u igri poznatoj kao "plinking". Također se navodi da je oružje korišteno u smrtonosnoj pucnjavi prije dva sata ostavljeno bez nadzora.

Savez, koji služi kao sindikat koji predstavlja radnike na snimanjima filmova i televizijskih emisija, izdao je komplet sigurnosnih standarda i pravila za cijelu industriju koji reguliraju korištenje oružja. Dobio ih je Fox Digital.

Glumcu je rečeno da je pištolj 'hladan'

U danima prije tragedije, IATSE je prijetio velikim štrajkom koji bi osakatio holivudsku produkciju. Među pritužbama bilo je prezaposleno osoblje i niske plaće.

Baldwin je snimio video na kojem ohrabruje članove sindikata da štrajkuju ako smatraju da trebaju, govoreći da šefove studija 'baš boli k*** za tebe', koji je sindikat kasnije podijelio na internetu.

Prema istražiteljima, pomoćnik redatelja David Halls je Baldwinu dao napunjeni pištolj kalibra .45 tijekom probe scene i rekao mu da je "hladno", odnosno sigurno. Halls je kasnije ispričao istražiteljima da nije znao da je unutra bio metak.

Smjernice također navode da bi netko obučen za sigurnosne postupke vatrenog oružja trebao biti na licu mjesta kako bi vodio glumce i one koji rukuju oružjem. "Nitko ne smije dobiti vatreno oružje dok nije obučen za sigurno rukovanje, sigurnu uporabu, sigurnosnu bravu i ispravne postupke pucanja", navodi se u smjernicama.

'Netko je htio sabotirati film'

Oružje je bilo jedno od tri rekvizita koje je oružarka Hannah Gutierrez-Reed (24) postavila izvan mjesta snimanja na sivim kolicima, u pustinji blizu grada Santa Fea.

Odvjetnici koji zastupaju Reed sugerirali su da je nezadovoljni član filmske ekipe možda ubacio metak koja je ubio Hutchins u kutiju s rekvizitima u pokušaju da "sabotira" Baldwinov film. Nakon kobne pucnjave, nekoliko članova posade izašlo je u javnost tvrdeći da su bili prezaposleni i da su im uskraćene hotelske sobe u blizini seta New Mexico.

Odvjetnici Gutierrez-Reed iznijeli su teoriju da je jedan od tih "nezadovoljnih" članova ekipe možda podmetnuo metak na setu kao čin osvete. "Vjerujem da netko tko bi to učinio, htio sabotirati set, želio dokazati svoju poantu, želio reći da je nezadovoljan, da je nesretan", rekao je Jason Bowles.

'"Znamo da su ljudi već otišli sa seta dan prije… i razlog zašto su nezadovoljni je što rade 12 do 14 sati dnevno, ne dobivaju hotelske sobe u okolici i okolo, pa su se morali voziti sat vremena do Albuquerquea. Oni su nesretni", dodao je.

Bowles je rekao da njegova klijentica nije znala da su ikakvi živi meci bili ubačeni u pištolj. Gutierrez-Reed nije imenovana kao osumnjičena niti optužena za bilo kakav zločin u vezi ubojstva Hutchins, ali je zadržala pravnog zastupnika. "Postojala je kutija lažnih metaka, a kutija je označena kao "lutka", rekao je Bowles. "[Gutierrez Reed] je punio metke iz te kutije u pištolj, da bi tek kasnije saznao - nije imala pojma - da postoje živi metci".

Oružar je zatim dao pištolj Colt pomoćniku redatelja Hallsu, koji ga je proslijedio Baldwinu i kazao mu da je 'hladni pištolj', ukazujući da je oružje sigurno za korištenje. "Pretpostavljamo da je netko stavio žive metke u tu kutiju", rekao je Bowles.

Tko je predao pištolj glumcu?

Drugi odvjetnik Gutierrez-Reed, Robert Gorence, otkrio je da, dok je Colt bio zaključan u sefu, kutija lažne municije bila je u kamionu s rekvizitima, koji je bio "potpuno bez nadzora cijelo vrijeme, dajući nekome pristup i priliku". Gorence je također rekao da je nakon što je oružar dohvatio pištolj i napunio ga mecima iz kutije, ostavljen bez nadzora dva sata prije popodnevnog snimanja filma.

Odvjetnici Gutierrez-Reed branili su njezine postupke tog dana, rekavši da napunjeni pištolj nije bio u njezinoj brizi cijelo vrijeme snimanja jer se od nje očekivalo da će na setu obavljati dva posla: kao oružarka i pomoćnica za rekvizite. Bowles je rekao da je Gutierrez-Reed nakon ručka predala pištolj koji je ranije napunila Hallsu, a zatim je nastavila obavljati svoje druge dužnosti kao pomoćnica za rekvizite. Dok je predavala Colt, odvjetnik je rekao da je Gutierrez-Reed Hallsu pokazala metke unutra. "Pokazala mu je svaki krug u toj komori, kojih je bilo šest. Problem je u tome što kada pogledate lažni metak i pogledate njihov izgled, oni imaju isti vrh projektila; neki od njih nemaju rupu sa strane. Oni oponašaju i izgledaju kao pravi metci", dodao je.

Pravni tim oružara priznao je da nije pregledala pištolj kako bi utvrdila da meci unutar pištolja nisu prava municija. Gorence je objasnio da Gutierrez-Reed nije bila unutar crkvenog seta u vrijeme pucnjave jer se ona dogodila dok su se postavljale kamere, a ne tijekom snimanja.

Odvjetnici oružarke su rekli da surađuju u istrazi i da se nadaju da će FBI uspjeti utvrditi tko je podmetnuo živi metak.

"Ona je vrlo emotivna u vezi svega što se dogodilo", rekao je odvjetnik oružarke. "Dolazeći na scenu i sve što je vidjela, slomljena je srca i jednostavno je shrvana onim što se dogodilo", dodao je.

Set nije bio dovoljno osiguran?

U međuvremenu, asistentica kamere 'Rust', Lane Luper, koja je dala otkaz uoči snimanja, rekla je za Good Morning America da su na snimanju bila samo dva sigurnosna sastanka te da produkcija nije ozbiljno shvaćala sigurnost oružja.

Luper je tvrdila da je posada bila prezaposlena i iscrpljena od putovanja na posao i sa seta. Navela je i lošu sigurnost oružja, što je, kako je rekla, rezultiralo dvama slučajnim pražnjenjem oružja i jednom slučajnom eksplozijom zvučnih efekata.

Baldwin je uglavnom šutio o tome što se dogodilo na snimanju filma 'Rust', no u utorak je na društvenim mrežama podijelio objavu jedne članice ekipe u kojoj je kritizirao svoje kolege jer su prikazali "očigledno lažnu" sliku seta kao "kaotičnu i nesigurnu". Baldwin je dan nakon Hutchinsine smrti dao izjavu u kojoj je naznačio da surađuje s vlastima i izrazio sućut njezinoj obitelji.

Odvjetnica pomoćnica redatelja Hallsa, Lisa Torraco ovog je tjedna kazala da nije bila odgovornost njezina klijenta da potvrdi je li oružje sigurno za korištenje ili ne - što je u suprotnosti s njegovim prethodnim priznanjem da je trebao prije toga provjeriti pištolj.

Prema nalogu za pretres koji su prošli tjedan izvršili šerifi okruga Santa Fe, Halls je policiji priznao da je trebao provjeriti sve metke napunjene u pištolj za rekvizite prije nego što ga je dao glavnom glumcu Baldwinu, koji je slučajno upucao dva člana ekipe, od kojih je jednog i ubio.

Je li pomoćnik redatelja trebao provjeriti pištolj?

"David je rekao da incident nije bio namjeran čin", napisao je jedan detektiv u izvješću. Ozlijeđeni Souza je također rekao policiji Santa Fea da je pomoćnik direktora trebao provjeriti pištolj prije nego što ga je predao Baldwinu, ali se nije mogao prisjetiti je li to stvarno učinio.

Torraco, međutim, kaže da Hallsov opis posla kao pomoćnika redatelja nije zahtijevao od njega da provjeri pištolj. "Očekivati ​​da pomoćnik redatelja provjeri vatreno oružje je kao da kažete pomoćniku redatelja da provjeri kut kamere ili kaže pomoćniku redatelja da provjeri zvuk ili osvjetljenje", rekla je Torraco. Također, odvjetnica inzistira na tome da Halls nije rukovao pištoljem na dan incidenta, što je u suprotnosti s istražiteljevim izvještajima navedenim u izjavi pod zakletvom. "Oružar je donio oružje", poručila je odvjetnica.

Unatoč tome što je prekinuo šutnju, pomoćnik redatelja nije se uspio pozabaviti izvješćima da je on bio jedan od troje ljudi, osim Baldwina, koji su rukovali napunjenim pištoljem prije tragične nesreće. Druga dvojica bili su oružar Gutierrez-Reed i majstorica rekvizita Sarah Zachry.

Istraga se nastavlja

Međutim, tijekom intervjua u ponedjeljak, Torraco je izjavila da su ona i njezin tim intervjuirali još jednog člana ekipe sa seta, ne imenujući ga, za kojeg kaže da je "provjerio" vatreno oružje prije nego što je predano Baldwinu.

Otkriće je u suprotnosti s izvješćima istražitelja, koji su prethodno izjavili da su samo Halls, Baldwin, oružar Gutierrez-Reed i Zachry baratali pištoljem u satima prije pucnjave.

Torraco je također izjavila da je razgovarala s nekim članovima ekipe koji su radili na setu filma u Santa Feu na dan incidenta, koji se sjećaju da je Gutierrez-Reed, a ne Halls, predao oružje Baldwinu. Zatim je dodala da se drugi sjećaju da su vidjeli da je Halls to dodao glumcu izravno nakon što mu je sam Gutierrez-Reed dao oružje. Prema nekoliko drugih izvješća i iskaza svjedoka, Baldwin je primio pištolj od Hallsa.

Članovi ekipe počeli su govoriti o navodnim uvjetima na setu nakon što je Baldwin slučajno pucao i ubio snimateljicu Halynu Hutchins tijekom snimanja.

Nekoliko članova posade Rusta također je navelo da im je produkcija obećala osigurati hotelske sobe u području Santa Fea, New Mexico, gdje se film snimao, ali su rekli da im je kasnije rečeno da moraju proći 50 milja vožnje od Albuquerquea svaki dan umjesto toga.