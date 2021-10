Hannah Gutierrez-Reed, 24-godišnja oružarka koja je bila angažirana na filmu "Rust" i u prošlosti je imala pogrešnih procjena. Jednom je prilikom dala pištolj dječjoj glumici bez provjere na prethodnom filmskom setu, rekla su dva izvora iz produkcije koja su radila s njom.

Dva izvora izjavila su za Daily Beast da je Gutierrez-Reed navodno dala pištolj 11-godišnjoj glumici, a da ga nije dobro provjerila dok je radila na setu filma Nicholasa Cagea "The Old Way".

'Stalno je mahala oružjem'

"Nekoliko je puta ćorcima punila oružje i radila to na način za koji smo svi mislili da nije siguran", rekao je jedan od izvora. "Bila je pomalo neoprezna s oružjem, svako malo je mahala njime."

U nalogu za pretres objavljenom u petak navodi se da je Gutierrez-Reed položila tri pištolja na kolica izvan mjesta snimanja, a glavni pomoćnik redatelja Dave Halls uzeo je pištolj iz kolica i donio ga na set Alecu Baldwinu, nesvjestan činjenice da je napunjen pravim metcima.

'Hladan pištolj!' viknuo je Halls prije nego što je dao rekvizit Baldwinu, koristeći ovu frazu da signalizira glumcima i osoblju kako je pištolj siguran za pucanje na snimanju scene, stoji u nalogu.

Nekoliko sekundi kasnije, snimajući scenu u Crkvi starozapadnog stila, Baldwin je očito ciljao prema kameri i povukao obarač, slučajno ubivši Halynu Hutchins dok ga je snimala, a ozlijedio je redatelja Joela Souzu, koji je stajao iza nje.

'Neiskusna i zelena' oružarka

Izvori na setu rekli su da je fatalni incident koji se dogodio na snimanju filma "Rust" bio posljedica proizvodnih propusta od početka do kraja. Dodali su da je pomoćnik direktora Halls, koji je Baldwinu predao pištolj i rekao da je siguran, trebao provjeriti oružje.

"On bi trebao biti naša posljednja linija obrane i iznevjerio nas je", rekao je jedan od izvora na snimanju. "On je posljednja osoba koja je trebala pogledati to vatreno oružje."

Izvor iz produkcije rekao je za Daily Beast da su se dogodila najmanje dva prethodna incidenta kada su drugi članovi postave slučajno ispalili prave metke prije ove strašne tragedije u četvrtak.

Izvor je oružarku Hannu opisao kao "neiskusnu i zelenu". Gutierrez-Reed je ranije u intervjuu prije početka snimanja priznala kako nije bila sigurna da je spremna za posao u filmu "The Old Way".