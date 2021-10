Glumac i producent Alec Baldwin, koji je hicem iz pištolja-rekvizita slučajno ubio direktoricu fotografije Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu na setu snimanja westerna "Rust" u Novom Meksiku, nikada nije trebao uperiti pištolj u drugog čovjeka, čak i ako je bio uvjeren da je to sigurno - kazali su za The New York Post holivudski stručnjaci za sigurnost.

Glumac će se sada vjerojatno suočiti s nizom pravnih izazova - uključujući moguće kaznene prijave - kao čovjek koji je povukao obarač, ali i kao izvršni producent odgovoran za sigurnost na snimanju filma, smatraju pravni stručnjaci.

'Oružje se nikada ne smije uperiti u drugoga'

"Napunjeno ili ispražnjeno, oružje se nikada ne smije usmjeriti prema drugom čovjeku", kazao je za The New York Post holivudsku savjetnik za vatreno oružje Bryan Carpenter.

'Radi sigurnosti, pravilo je da se svo vatreno oružje koje se koristi u televizijskoj i filmskoj produkciji usmjerava u ''lažnu točku'', a nikada ne u filmsku ekipu ili opremu', kaže Carpenter. On smatra da je Baldwin prekršio to zlatno pravilo rukovanja pištoljem na filmskom setu.

"Nikada ne dopuštate da cijev oružja pokrije nešto što ne namjeravate uništiti. Sve puške i pištolji su uvijek napunjeni. Čak i ako nisu, smatrajte da jesu”, dodao je ovaj stručnjak.

'Ova situacija je jako loša po Baldwina'

Bivši filmaš i bivši član američke reprezentacije u streljaštvu Peter Lake također Baldwina smatra krivim i kaže da je ova situacija ''jako loša po njega''.

'Baldwinu je nekoliko minuta prije nego što je ispalio hitac bilo rečeno da je sigurno koristiti pištolj iz kojeg je na koncu ispalio smrtonosni hitac', stoji u izvješću ureda šerifa okruga Santa Fe gdje se dogodila nesreća. U tom trenutku Hutchins je bila iza monitora snimatelja, gledajući preko njegovog ramena, dok je redatelj Souza stajao iza njih - kazao je za LA Times neimenovani izvor blizak filmskoj ekipi. Ekipa je trebala biti smještena na sigurnoj udaljenosti, u tzv. video-selu, području izvan filmskog seta namijenjenog filmskoj ekipi.

Baldwin će biti optužen za ubojstvo iz nehaja

Pomoćnik redatelja Dave Halls nije znao da se u pištolju nalazi metak kada ga je dao Baldwinu. Rekao mu je da se radi o "hladnom pištolju", odnosno nenapunjenom oružju. Ipak, Baldwin bi se mogao suočiti s ozbiljnim pravnim problemima, vjerojatno uključujući i ubojstvo iz nehaja, rekao je za The Post Joseph Costa, holivudski odvjetnik.

"Kao izvršni producent vi ste u poziciji odgovorne osobe i možete biti kazneno gonjeni", rekao je. "To je ekvivalent vožnji u pijanom stanju, što znači da netko možda nije namjeravao nanijeti veliku štetu, ali je to učinio."

Prijeti mu do 18 mjeseci zatvora

I odvjetnica Erlinda Johnson, bivša državna i savezna tužiteljica, smatra da će se Baldwin suočiti s mogućom kaznenom odgovornošću za ubojstvo iz nehaja.

“Sve što država treba pokazati jest da je bio angažiran u zakonitom, ali opasnom djelu i da nije postupio s dužnim oprezom. To je ono što država mora dokazati za ubojstvo iz nehaja, što je kazneno djelo četvrtog stupnja s maksimalnom kaznom do 18 mjeseci zatvora”, kazala je, dodavši da se, dobivši pištolj u ruke, morao uvjeriti da u njemu nema metaka.

"Očito je da netko nije obavio svoj posao. Trebali su provjeriti svo oružje kako bi bili sigurni da nema pravih metaka.”

Odvjetnica iz LA-a Denise Bohdan smatra da će ovaj slučaj biti 'pravna noćna mora za Baldwina”.