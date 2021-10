Izvor iz ekipe sa snimanja filma "Rust", tijekom kojeg je glumac Alec Baldwin nenamjerno ustrijelio direktoricu fotografije Halynu Hutchins, otkrio je da se prije snimanja pucalo iz pištolja s pravim mecima. Pucalo se iz onog pištolja koji je kasnije predan Baldwinu. Ekipa je gađala prazne limenke piva, što u SAD-u zovu "plinking". Detalje je otkrila osnivačica i izvršna direktorica The Wrapa Sharon Waxman u ponedjeljak navečer, piše Daily Mail.

"Ekipa s filmskog seta ponekad vježba pucanje, a to se zove 'plinking'. Oni odlaze u ruralna područja i pucaju u limenke piva. To se izvodi s pravim streljivom. Saznali smo da su to činili i onog jutra kad je Halyna Hutchins ubijena", rekla je Waxman.

Također je otkrila da je "plinking" uobičajen kada dođe do zastoja tijekom snimanja. Producenti "Rusta" su se vratili na svoju prethodnu izjavu poslanu medijima:

"Sigurnost naše glumačke ekipe glavni je prioritet Rust Productionsa i svih povezanih s tvrtkom. Iako nismo bili upoznati s bilo kakvim službenim pritužbama u vezi sa sigurnošću oružja ili rekvizita na snimanju, provest ćemo internu reviziju naših postupaka dok je proizvodnja zatvorena. Nastavit ćemo surađivati s vlastima Santa Fea u njihovoj istrazi i ponuditi usluge mentalnog zdravlja glumcima i ekipi tijekom ovog tragičnog vremena."