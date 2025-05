Što bi se dogodilo da dođe do razvoda Meghan i Harryja? Otkriveni mogući scenariji

Već mjesecima ne jenjavaju šuškanja o mogućem razvodu Meghan Markle (43) i princa Harryja (40), iako par javno tvrdi kako je među njima sve u redu. Ipak, sve češće se postavlja pitanje kako bi izgledao njihov život nakon mogućeg razlaza – osobito kada je riječ o djeci.

Meghan i Harry imaju sina Archieja i kćer Lilibet Dianu, a s obzirom na to da žive u Kaliforniji, sudbina skrbništva nad djecom bila bi u nadležnosti američkih sudova. Pravna stručnjakinja i povjesničarka Marlene Koenig istaknula je da se britanski zakon koji daje skrbništvo monarhu ne bi odnosio na ovu situaciju, jer je par od 2020. godine izvan kraljevskih dužnosti i života u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U slučaju razvoda u SAD-u, sud bi odlučivao na temelju najboljeg interesa djeteta. Prema aktualnim zakonima, to znači da bi se gledalo koji roditelj može pružiti stabilniji i sigurniji dom. Postoji mogućnost da bi Meghan imala prednost, no isto tako nije isključeno zajedničko skrbništvo, ovisno o okolnostima i dogovoru bivših supružnika.

Ukoliko bi se razvod ipak odvijao u Ujedinjenom Kraljevstvu, teorijski bi kralj Charles III. (78) mogao imati formalnu ovlast nad unucima zbog starog zakona iz 18. stoljeća, no u stvarnosti bi odluka bila prepuštena suvremenom obiteljskom pravu – a budući da Harry i Meghan više nisu aktivni članovi Kraljevske obitelji, zakon se ne bi strogo primjenjivao.

Kad je riječ o Meghaninom životu nakon razvoda, ne bi se puno toga promijenilo u smislu luksuza i javne prisutnosti. Zahvaljujući unosnim ugovorima s platformama poput Netflixa i Spotifyja, ali i Harryjevu nasljedstvu od Diane i kraljice Elizabete, Meghan bi i dalje mogla živjeti na visokoj nozi. Ako bi djeca pripala njoj, očekivala bi i značajnu alimentaciju.

U medijskim se krugovima šuška da bi Meghan nakon razvoda mogla dodatno ojačati svoj brend "As Ever", lansirati kozmetičku ili modnu liniju, a neki nagađaju i da bi mogla zakoračiti u politiku. Uz to, autobiografska knjiga o kraljevskom životu i razvodu gotovo sigurno bi izazvala ogroman interes i donijela milijunske zarade.

Podsjetimo, Harry i Meghan napustili su kraljevske dužnosti 2020. i preselili u SAD, gdje žive s djecom i nastoje graditi vlastiti identitet izvan okvira kraljevske obitelji. Bez obzira na ishod njihove veze, čini se da će Meghan i u slučaju razlaza zadržati snažnu poziciju u svijetu slavnih i poslovnih prilika.

