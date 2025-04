Princ William sprema udar na Harryja i Meghan: 'Prezire ih svim svojim bićem'

Princ William (42) navodno planira oduzeti titulu "Njegovog Kraljevskog Visočanstva" princu Harryju (40) i Meghan Markle (43) nakon što naslijedi kralja Charlesa (76), prenose strani mediji. Naime, princa je razljutilo što je Meghan voditeljici podcasta u kojem je gostovala uz poklon potpisala čestitku s natpisom: "Uz komplimente HRH (Her Royal Higness) Vojvotkinje od Sussexa". Odbjegli se par nakon preseljenja u Ameriku dogovorio s kraljevskom obitelji da titulu neće koristiti u javne svrhe, čime su se odrekli privilegija, ali i obveza koje taj status donosi.

"On prezire i mrzi Harryja i Meghan svim svojim bićem, vjeruje da su izdali sve za što se obitelj zalaže i ideja da koriste svoj kraljevski status kao posjetnicu razbjesnit će ga", rekao je nekadašnji kraljevski zaposlenik za Daily Beast. Ipak, kraljevska stručnjakinja smatra da je Meghan koristila titulu u privatne, a ne komercijalne svrhe.

Međutim, bivši kraljevski zaposlenik nazvao je ovo objašnjenje "potpunom glupošću" i rekao da su uvjeti korištenja titula "Njegovog Kraljevskog Visočanstva" dogovoreni između kraljice Elizabete II., kralja Charlesa, princa Williama i princa Harryja. Konačna odluka samog razgovora "jasno je dala do znanja da su se složili da titule ne koriste nikada, ni u kojem kapacitetu".

"Charles je potpuno izgubio kontrolu. Jasno je da Harry i Meghan imaju svaku namjeru zagorčati mu posljednje godine života, baš kao što se i bojao. To što Meghan koristi titulu samo pokazuje koliko je slab i nemoćan. Ona zna da neće ništa poduzeti. Nema šanse da će kralj William to tolerirati. Titule će jednostavno biti oduzete kad on postane kralj. Naći će se način", rekao je jedan Williamov prijatelj.

Foto: Profimedia

William i Harry već su godinama u lošim odnosima, a prvi znakovi napetosti javili su se još 2018. godine kada se navodno vojvoda od Sussexa naljutio na brata što nije bio dovoljno srdačan prema Meghan. Također, Harry je u svom dokumentarcu otkrio da nije mogao slušati brata kako viče i urla na njega nakon što je odlučio odstupiti s kraljevskih dužnosti.

