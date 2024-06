Frontmen grupe Parni valjak Aki Rahimovski preminuo je 22. siječnja 2022. godine, a da je legendarni makedonsko-hrvatski pjevač još uvijek među nama, 5. lipnja bio bi slavio 69. rođendan. Iza sebe je ostavio sina Kristijana koji je krenuo njegovim stopama i malenu djevojčicu Antoniju koju je 2020. dobio s 27 godina mlađom partnericom Barbarom.

Aki je inače rođen u Nišu 5. lipnja 1955. godine, a ubrzo nakon toga je s obitelji preselio u Skopje. Kako legenda Parnog valjka dolazi iz glazbene obitelji, nije nimalo neobično što je i sam zavolio svijet glazbe. Njegov otac je bio glazbeni profesor, a sa sedam godina krenuo je u glazbenu školu, odsjek klavir i pjevanje.

Njegovi glazbeni počeci krenuli su kada je bio tinejdžer. Tada je bio član "Grupe Vakuum", "Krvne braće" i "Grupe Torr" s kojom je nastupio na festivalu u Zagrebu 1975. godine, a te iste godine je u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom, kada mu je bilo samo 20 godina, osnovao prvu postavu "Parnog valjka" čije su pjesme obilježile živote mnogih.

A što je s privatnim životom?

Što se tiče Akijevog privatnog života, trudio ga se držati daleko od očiju javnosti, a jednom je prilikom za Blic otkrio i što je za njega najvažnije u životu.

"Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe slika mene s drugom ženom, a ona mi kaže: 'Otkad sam ja to postala plava?' Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj", rekao je Aki 2007. za Blic.

S bivšom suprugom Ingrid je bio u braku 40 godina, a Aki je jednom prilikom rekao da Ingrid nije bila ljubomorna na ljubavne pjesme koje s guštom dandanas slušamo.

"A ne, ne. To je sve Husovo maslo, on piše pjesme, ja ih samo otpjevam. Morate njega pitati što misli kad ih piše. Da vam kažem, ja sam zaljubljen u suprugu kao i prvog dana. Ona je istrpjela najveći dio života glazbenika i ja sam joj zahvalan na tome".

Sin Kristijan govorio o odnosu s Akijem

S Ingrid je dobio sina Kristijana koji je u Skoplju za medije progovorio o odnosu s ocem za koji kaže da nije bio tipičan odnos oca i sina.

"Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao... Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to. Imali smo nekih trzavica zbog toga, meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš vidjeti tatu samo a TV-u... Ali kako sam se počeo baviti glazbom, i ja sam počeo raditi greške kao tata. Shvatiš da to nije tako lako", komentirao je.

Kristijan je dodao kako ga je uvijek jako volio te da želi da to svi znaju.

"Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se... Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju glazbu, a ni ja u njegovu", rekao je Kiki Rahimovski u intervjuu.

Podsjetimo, Akijeva je smrt bila iznenadna, a njegov menadžer Damir Osredečki je tada za Slobodnu Dalmaciju otkrio kako je Akijev sin Kristijan posljednjih dana predosjećao da zdravstveno stanje njegova oca nije najbolje.

"Prije tri dana mi je rekao da je u strahu za oca, jer je vidio da nije dobro", rekao je Damir te nadodao "Akiju je jutros naglo pozlilo, odmah su ga odvezli u bolnicu u Novom Mestu, gdje je živio sa suprugom i dvogodišnjom kćeri. Nažalost, ubrzo je preminuo. Ne znamo još točno što se dogodilo, nisu nam rekli, ali pretpostavljamo da je srce u pitanju. Posljednjih se dana dosta loše osjećao. Imao je i problema s kralježnicom, zbog čega je Parni valjak odgađao koncerte. Osim toga, prebolio je i koronu, a ugrađeno mu je bilo i šest stentova na srce. Sve je to učinilo svoje, nažalost", otkrio je.

