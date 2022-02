Glazbenik Kristijan Kiki Rahimovski neutješan je zbog smrti svog voljenog oca Akija. Pratiteljima na Instagramu podijelio je dirljivi video koji prikazuje emotivan i intiman trenutak oca i sina.

Njih dvojica sjedili su za stolom, a Aki je Kikija grlio i ljubio dok je u pozadini svirala balada Parnog valjka "Gledam je dok spava".

"Volite i ljubite svoje roditelje, bez obzira na sve… Tata i ja.., samo ljubav ništa više…", napisao je Kristijan u opisu objave.

Video je rasplakao mnoge njegove pratitelje.

Jako su se voljeli

"Ovo je bezuvjetna ljubav oca i sina", "Zagrljaj koji puno govori", "Ajme idu mi suze. Dirljivo", poručili su mu.

Kirstijan je nedavno bio u Skopju, gdje je za medije dao i intervju u kojem je opisao svoj odnos s Akijem.

"Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao… Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to. Imali smo nekih trzavica zbog toga, meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš vidjeti tatu na TV-u… Ali kako sam se počeo baviti glazbom, i ja sam počeo raditi greške kao tata. Shvatiš da to nije tako lako", kazao je Kiki te je istaknuo da su njih dvojica posljednjih godina imali divan odnos.

"Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se… Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju glazbu, a ni ja u njegovu."