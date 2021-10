Pjevačica Adele izdala je novu pjesmu "Easy On Me" koju možete poslušati na Youtubeu.

Autorica hitova “Chasing Pavements” i “Hello” otkrila je kako će novi album biti inspiriran njezinim razvodom od bivšeg supruga Simona Koneckog, koji je finaliziran ranije ove godine.

"Kakva legenda", "Ova pjesma će biti veliki hit", "Nedostajala si nam", "Vrijedilo je čekati šest godina", komentirali su obožavatelji nakon što su čuli pjesmu. Nakon šestogodišnje diskografske pauze, glazbena diva Adele objavljuje novi album 19. listopada, a tim povodom ušla je u povijest kao prva slavna osoba koja je istovremeno osvanula na naslovnici britanskog i američkog izdanja modnog časopisa Vogue.

Za Vogue Adele je, između ostalog, iskreno progovorila o značajnu gubitku kilograma i ljubavi s američkim sportskim agentom, Richom Paulom.

Album inspiriran razvodom

Početkom 2020. godine, Adele je priznala kako je izgubila 45 kilograma u razdoblju od dvije godine, međutim, jedan dio javnosti zbog toga ju je kritizirao.

“Razumijem da sam jedan dio žena uspjela razočarati svojim novim izgledom jer sam ih vizualno predstavljala, no još uvijek sam ista osoba. Najgore od svega je bilo vidjeti brutalne komentare koje su žene imale o mom tijelu. Razočarala sam se i sve me to jako povrijedilo”, kazala je pjevačica.

Kako je istaknula, uz pomoć redovite tjelovježbe riješila se anksioznosti, a na vježbanje nikada nije gledala s ciljem gubitka nakupljenih kilograma.

Ova 33-godišnja dobitnica Oscara, Grammyja i više prestižnih glazbenih nagrada poručila je obožavateljima da očekuju blagu promjenu zvuka s novim albumom, ističući kako “nema bombastičnog” “Hello”, misleći na njezin singl iz 2015. godine. I tekstovi su također promijenili pravac od prijašnjeg, rekla je. Adele je za britansko izdanje priznala kako je nadolazeći album snimala za svog sina.

“Željela sam mu objasnti, kada bude u dvadesetima ili tridesetima, tko sam i zašto sam dobrovoljno odlučila razoriti njegov život na uštrb svoje sreće. Ponekad sam ga zaista činila nesretnim. I to je za mene rana za koju ne znam hoću li je ikada moći zacijeliti.”