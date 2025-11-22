Aca Lukas priveden u Sjevernoj Makedoniji, policija otkrila detalje, obožavatelji prosvjeduju

Srpski pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas (57) sinoć je priveden u Sjevernoj Makedoniji, a njegov menadžer Saša Mirković oglasio se i otkrio okolnosti događaja.

Foto: M.m./ataimages/pixsell

Fanovi i menadžer ljutiti

Prema riječima Mirkovića, privođenje Ace izazvalo je bijes njegovih fanova, koji su u velikom broju došli uživati u nastupu regionalne zvijezde.

„Ajde, puštajte čovjeka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvijezdu privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima“, istaknuo je Saša Mirković.

Nastavio je s porukom podrške:

„Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam da sutra budem svježiji.“

Fanovi smatraju da je ovakav postupak potpuno sramotan i skandalozan te su se okupili ispred policijske stanice, bijesni zbog privođenja pjevača. Okupljeni fanovi stajali su cijelo vrijeme pred zgradom policije, skandirali Lukasovo ime i glasno mu pružali podršku, poručujući da neće otići dok, kako kažu, ne bude ispravljena nepravda koja mu je sinoć učinjena, prenosi Kurir.

Policija iznijela detalje

Povodom incidenta oglasila se i makedonska policija, a njihovo službeno priopćenje prenosi Kurir u cijelosti:

"Dana 22.11.2025. u 00:10 sati policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V., 57, iz Republike Srbije. Prilikom akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci, odjela za kriminalističke poslove CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove „Jug“ te državnog tržišnog inspektorata, inspekcije rada i uprave za javne prihode, utvrđeno je da je Lukas nastupao u ugostiteljskom objektu bez potrebne dozvole.

Protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prema članku 217, stavku 1, točki 2 Zakona o strancima. Sud je u skraćenom postupku izrekao novčanu kaznu."

Ono što se prema tome trenutačno može zaključiti jest da je Aca Lukas neovlašteno nastupao u tom ugostiteljskom objektu.

