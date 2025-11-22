FREEMAIL
CRVENI TEPIH IZGORIO /

Najdublji dekolte ikad? Abigail Morris malo ostavila mašti na volju u haljini koja prkosi fizici

Najdublji dekolte ikad? Abigail Morris malo ostavila mašti na volju u haljini koja prkosi fizici
Foto: Hollywood To You/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Na crvenom tepihu prestižnog hollywoodskog događaja - 'Oscarima industrije za odrasle', pojavila se u kratkoj crvenoj haljini s dekolteom

22.11.2025.
22:56
Hot.hr
Hollywood To You/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Na dodjeli AVN Awards — događaju koji mnogi nazivaju i "Oscarima industrije za odrasle" — ove je godine zasjenila sve jedna pojava. Glumica Abigail Morris (25) svojim se modnim odabirom pobrinula da apsolutno nitko ne ostane ravnodušan, a njezina kombinacija već je završila u svjetskim medijima.

Na crvenom tepihu prestižnog hollywoodskog događaja pojavila se u kratkoj crvenoj haljini s dekolteom koji je, prema komentarima na društvenim mrežama i brojnih medija, najdublji ikad viđen na AVN Awardsu — a mnogi tvrde i šire.

Najdublji dekolte ikad? Abigail Morris malo ostavila mašti na volju u haljini koja prkosi fizici
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Sama nagradna večer tradicionalno slavi najbolje u industriji za odrasle, a poznata je po glamuru, ekstravaganciji i modnim izričajima koji često odlaze korak dalje od onoga što se viđa na mainstream eventima. No Abigail je ove godine postavila potpuno nove standarde.

Granice više ne postoje

Zahvaljujući odvažnoj mini haljini, glumica je postala glavna tema večeri, a fotografije njezina izdanja viralno se šire internetom uz komentare poput: „Ovo još nismo vidjeli“, „Granice više ne postoje“ i „Najdublji dekolte svih vremena“.

Najdublji dekolte ikad? Abigail Morris malo ostavila mašti na volju u haljini koja prkosi fizici
Foto: Xavier Collin/avalon/profimedia

AVN Awards poznati su po tome da spajaju glamur i provokaciju, no čini se da je Abigail Morris ove godine hrabro pomaknula ljestvicu — i to tako da će se o njezinom stajlingu pričati još dugo.

 



Porno GlumicaDekolte
CRVENI TEPIH IZGORIO /
Najdublji dekolte ikad? Abigail Morris malo ostavila mašti na volju u haljini koja prkosi fizici