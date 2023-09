Kolumbijska pjevačica Shakira je u utorak navečer prihvatila nagradu "Video Vanguard" na dodjeli MTV-jevih Video Awards nagrada 2023., stupajući na pozornicu MTV-a prvi put u 17 godina.

Pjevačica je izvela prekrasan dvojezični splet svojih najvećih hitova, od "She Wolf" do "Hips Don't Lie", i plesala je gotovo cijeli nastup. Njezini obožavatelji, uključujući Taylor Swift u publici, jasno su dali do znanja kolumbijskoj ikoni da je jednako voljena 2023. kao što je bila 2005. godine, piše Elle.

Shakira je ranije ovog tjedna na Instagramu pokazivala svoje pripreme za nastup, pokazujući svoju fleksibilnost. “Pogodite iz koje je pjesme ova poza? Jedva čekam utorak! #VMAs”, napisala je na španjolskom i engleskom.

Shakira je dala intervju za ELLE prošlog rujna, dok je prolazila kroz bol i razlaz s Gerardom Piquéom, o tome kako pronalazi snagu tijekom svojih najtežih životnih nedaća. Rekla je da su žene same po sebi otporne.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

“Za one žene poput mene koje vjeruju u vrijednosti poput obitelji, koje su imale san, veliki san da zauvijek imaju obitelj, vidjeti da je taj san slomljen ili raskomadan na komadiće vjerojatno je jedna od najbolnijih stvari kroz koje možete proći, " rekla je.

"Ali mislim da smo mi žene otporne. Znate, imamo tu otpornost koja nam je svima urođena. A nama je suđeno njegovati i brinuti se za one koji ovise o nama. Pa me pitate kako to uspijevam. I samo uspijevam, valjda, podsjećajući se da moram postati primjer svojoj djeci, da moram biti ono što oni žele, ono što ja želim da oni postanu. I želim biti tamo, također, za sve ljude koji su mi pokazali svoju ljubav i podršku. To je moja najveća snaga. To je trenutačno moj najjači motor."