Shakira je poznata po tome što ima "bokove koji ne lažu", ali ima i duboki novčanik koji (vjerojatno) nikada neće isprazniti. Pjevačica je bila pop ikona jako dugo, a njen podeblji bankovni račun pokazatelj je koliko je uspješna, piše Women's Health.

Shakirina je poznata od 1990-ih te je s vremenom postala vrlo bogata, a nazvana je "kraljicom latinske glazbe". Snimila je mnoštvo hitova ("Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "Underneath Your Clothes"), odradila je gomilu turneja, a pojavila se u žiriju showa "The Voice".

Shakira je prodala više od 100 milijuna albuma diljem svijeta, a na svjetskoj turneji "El Dorado" 2018. godine zaradila je 75 milijuna dolara. Godine 2012. Shakira je potpisala ugovor vrijedan 30 milijuna dolara s Live Nationom i Sonyjem za izdavanje njena sljedeća tri albuma.

Shakira je 2021. godine prodala svoja prava na izdavanje glazbe Hipgnosis Songs Fund Limitedu. Magazin People ističe da prodajna cijena kataloga nije otkrivena, ali možete se kladiti da je bila u mega-milijunima.

Bogatija je od Piquea

Godine 2012. Forbes ju je proglasio jednom od najplaćenijih umjetnica, jer je zaradila oko 20 milijuna dolara. Godine 2019. Shakira je ponovno dospjela na Forbesov popis i zaradila oko 35 milijuna dolara. Billboard navodi da je od turneja zaradila oko 108,1 milijun dolara.

Shakira je bila u žiriju u četvrtoj i šestoj sezoni "The Voicea" te je zaradila 12 milijuna dolara po sezoni. Osim toga, pjevačica ima mnogo nekretnina po svijetu.

Osim glamurozne vile od gotovo 6,5 kilometara u Miamiju koja je bila na popisu za prodaju 2021. godine, Shakira, također, posjeduje nekretnine u Barceloni, Urugvaju te privatni otok na Bahamima.

Shakirin bivši partner, bivši nogometaš Gerard Pique, "težak", je oko 80 milijuna dolara, dok pjevačica ima bogatstvo od 300 milijuna dolara. Pošto im financijski odlično ide te nikada nisu bili u braku, nagađa se da neće tražiti novac jedno od drugog. Razdvojeni su nešto više od godinu dana, a čini se da nije bilo nikakvih sporova oko novca.