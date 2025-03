Sama se šminkala za revije, a bila je jedna od najvećih ikada: Nitko nikada nije hodao pistom poput Yasmeen

U zlatno doba modelinga 1990-ih, ime Yasmeen Ghauri (54) znali su svi. Rođena na današnji dan 1971. u Montrealu, u Kanadi, Yasmeen je odrasla u obitelji s majkom Nijemicom i ocem Pakistancem te je odgojena kao muslimanka. Njeno djetinjstvo bilo je ispunjeno izazovima - često je bila izložena vršnjačkom nasilju zbog svog izgleda i etničkog podrijetla, ali to ju nije zaustavilo da se hrabro popne na vrh modnog svijeta.

Put do slave

Njena priča počinje skromno. U dobi od 17 godina, dok je radila u McDonald'su u Montrealu, primijetio ju je stilist Edward Zaccaria. Unatoč početnom protivljenju roditelja, koji su se bojali da će modeling donijeti probleme i da to krši islamsku vjeru koja je njezinom ocu bila toliko važna da ju je s 12 godina odveo na Hadž, Yasmeen je odlučila slijediti svoj san. Njena jedinstvena ljepota i karizma brzo su je dovele do svjetskih modnih metropola poput Milana, Pariza i New Yorka. Njujorški kritičari hvalili su njen hod, a Tyra Banks ga je godinama kasnije nazvala "hodom života".

Prva žena južnoazijskog podrijetla na naslovnici Voguea

Yasmeen je bila pionirka u industriji mode, razbijala je stereotipe i otvarala vrata mnogim manekenkama južnoazijskog podrijetla. Postala je prvo lice s južnoazijskim korijenima na naslovnici časopisa Vogue. Njena suradnja s renomiranim dizajnerima poput Chanela, Versacea i Valentina donijela joj je neprikosnoven status jedne od najboljih manekenki svog vremena. Karl Lagerfeld toliko je bio opčinjen njezinim radom da je otvarala i zatvarala na desetke njegovih revija.

"Mnogo djevojaka pokušava imitirati njezin hod, ali to nije lako jer nitko nema tijelo niti duge noge kao Yasmeen Ghauri", rekao je Lagerfeld jednom prilikom, a čak je i najveća ikona modnih pista, Naomi Campbell, imala samo riječi hvale za svoju kolegicu.

"Nitko nikada nije hodao kao Yasmeen, uvijek mi je bilo zadovoljstvo dijeliti pistu s njom, zaista sam joj se divila", rekla je Naomi Campbell svojedobno za američke medije.

Osim što je dominirala pistama, isticala se i po tome što je sama radila svoj make-up zbog nedostatka odgovarajućih nijansi za njen ten, što je za ostale modele bilo nezamislivo.​

Iako je svoju manekensku karijeru završila 1997. godine, Yasmeen Ghauri ostavila je neizbrisiv trag u modnoj industriji, a nedavno je otvorila i svoj službeni Instagram profil, gdje dijeli trenutke iz privatnog života i ponovo se povezuje s obožavateljima. ​

Što se tiče njezinog privatnog života, već je dugi niz godina u braku s odvjetnikom Ralphom Bernsteinom s kojim je dobila dvoje djece - kći Maiu i sina Victora.

