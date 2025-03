Barbara Kolar o borbi s kilogramima i zdravlju: 'Kile se s veseljem lijepe za mene'

U svijetu hrvatskih medija, gdje lica konstantno dolaze i odlaze, jedno ime već desetljećima odolijeva zaboravu – Barbara Kolar. Svojom elokvencijom i humorom izgradila je karijeru kojoj se mnogi dive. No, osim što dominira eterom, Barbara fascinira i nečim što ni godine ne mogu poljuljati – svježinom, mladolikim izgledom i nevjerojatnom energijom.

Kako joj to polazi za rukom? Jesu li u pitanju genetski jackpot, stroge dijete ili nepoznata tajna koju jedva čekamo otkriti? U razgovoru s nama Barbara je otkrila što je naučila iz dugogodišnje borbe s dijetama, kako se hrani bez odricanja, zašto je test intolerancije na hranu promijenio njezino zdravlje, ali i koliko u njezinoj beauty rutini ima mjesta za luksuz, a koliko za trikove koje svatko može primijeniti.

Nakon Dore, društvene mreže bile su prepune komplimenata na račun vašeg izgleda. Upravo zato htjeli bismo saznati koja je tajna zavidne linije i koliko je teško održavati je?

Iako me nerijetko zasmeta poražavajući omjer komentara na račun mog posla u odnosu na one s temom izgleda nekako sam naučila prihvatiti da je i to dio posla - iako i dalje ne mislim da je važniji. Uvažavajući stav, a da citiram jednu znanicu kako je "ono prvo konstantna, a po ovom drugom pitanju često neka iznenadjenja" ljuti me što nemoralni oglašivači zbog ovakvih poput mene trljaju ruke i ulijevaju lažnu nadu ljudima da je moguće kilograme skinuti čarolijom. Možda netko i može, ali ja nikad nisam bila od tih - od malih nogu su se kile s velikim veseljem lako lijepile na mene, redovito shvatile da im je tu prekrasno pa pristajale otići samo uz jako puno odricanja, da ne kažem - staromodnog gladovanja.

Što vas je potaknulo da napravite test intolerancije na hranu i kako je to utjecalo na vaše cjelokupno zdravlje?

Bilo je to sad već dosta davno, prije nekih 20ak godina čini mi se, taman se o tome počelo više govoriti. Uglavnom, mučila sam se s glavoboljama zbog kojih sam pila gomilu lijekova protiv bolova, a koji su potom iziskivali one za spašavanje nagrižene sluznice želuca. Rezultati, zapravo njihova interpretacija u svakodnevnoj prehrani u prvoj fazi mogu biti pomalo šokantni jer mislim da ne poznajem nikoga tko se testirao, a da u startu nije morao zaboraviti na bilo što u čemu ima glutena i laktoze. Da ne spominjem neke bizarnije rezultate - ja sam se recimo morala odreći octa kojeg obožavam. Radikalno se lišavate svega iz skupina namirnica koje vam evidentno rade probleme, ali i onih koje su u kategoriji sumnjivaca. Čini se grozno, ali ako ste odlučili poštovati pravila zapravo je jednostavno: ako ne može - ne može. Nakon što brzo postane jasno da mijenjanje navika nije nemoguća misija, korak koji slijedi nakon nekoliko mjeseci zapravo je ključan. U pitanju je reintrodukcija izbačenih namirnica tijekom koje si prisiljen podsjetiti se kako osluškivati svoje tijelo pa naći balans i količinsku granicu u kojoj si s vremena na vrijeme bez posljedica možeš priuštiti ono što voliš iako tvoj organizam ne dijeli isto oduševljenje. Meni je doista pomoglo.

Dugo vremena borili ste se s dijetama, postoji li ijedna koja daje dugoročne efekte ili je ipak rješenje u kontinuiranom radu?

Moja najbolja prijateljica Jadranka i ja godinama smo ljetovale zajedno. Ja bih jela manje, plivala više. Ona bi se vratila u Zagreb s 3 kilograma manje, ja s 3 više. Danas jedna drugoj kukamo kako smo se udebljale od zraka (smijeh). Ako niste baš jako jako sretni kad tad ćete upoznati "radosti" zakidanja samih sebe. Ja sam nažalost fazu vesele frivolnosti "jedem sve, a ništa me se ne prima" potpuno preskočila. A volim finu hranu, kod kuće se uvijek sjajno kuhalo, prijatelji su mi ljudi s kojima se međunarodna putovanja organiziraju oko uspjelih rezervacija u restoranima koje želimo posjetiti. S obzirom na to da odjeću u ormaru volim vidjeti u mikro veličinama reći ću samo - nije mi lako (smijeh). Divim se ljudima koji su cijeloga života disciplinirani i kojima stega zapravo stvara neku vrstu ugode i sigurnosti. Ja sam hedonist od glave do pete, ali po potrebi se mogu zainatiti kao malo tko.

Koliko pažnje pridajete beauty rutini i općenito njezi kože? Postoje li neki proizvodi kojima ste već godinama vjerni?

Imam jako suhu kožu koja ne prašta ako joj propustim dati dovoljno njege. Uz to je i jako svijetla te pod određenim okolnostima sklona alergiji na sunce. Sve u svemu, mislim da bi se omanji parfumerijski odjel u mojoj kupaonici mogao otvoriti. Tim više što svako toliko volim isprobati nešto novo, a ako mi se ne svidi neugodno mi je bilo kome osim eventualno mami proslijediti nešto u što sam gurala prste. Pa onda mažem stopala skupim kremama (smijeh). Ne preskupim - iznad nekog iznosa doista vjerujem kako je smislenije posjetiti estetičara. Što se brandova tiče obožavam cijelu Lancome skin-care liniju, dobrim mi se pokazao Vichyjev Neovadiol, a i neki domaći proizvodi su mi divni - Viktorija krema od magarećeg mlijeka, Hvaroma uljni serumi, L’Adria kolekcija…

Koji su Vam omiljeni obroci ili namirnice koje smatrate ključnima za održavanje energije tijekom radnog dana?

To je u mojem slučaju nužno nešto lagano, što neće stvoriti probleme ni meni ni drugima - lešano povrće mene bi recimo, oduševilo, ali ne znam bih li stigla dovoljno puta oprati zube da nekome tko me šminka bude ugodno. Tako da to obično bude neka voćka, jogurt, malo sira ili orašastih plodova. Znam da se govori kako je doručak najvažniji obrok u danu, ali iskreno jedem ga samo kad sam na putu, volim luksuzni hotelski izbor i polagano uživanje u obroku. S druge strane ne mogu zamisliti da radim punog želuca pa ako mi se zaredaju poslovi vrlo nepopularno stoput pregladnim, ali jednostavno tako bolje funkcioniram. Kad odem u mirovinu… (smijeh).

Koji su Vam najdraži oblici tjelovježbe?

Jako volim plivati, ali mi je sklonost bazenima s godinama sve manja. Ljetovanje obično shvatim kao trenutak za nadoknadu propuštenog pa ne izlazim iz mora. Jako sam voljela pilates, osobito reformer - lani sam se pokušala vratiti vježbanju, ali niti u jednom od studija koje su mi preporučili nisu imali slobodnih termina za individualne treninge, a s mojim čudnim radnim vremenima ne postoji grupa kojoj bih se mogla prilagoditi. Tako da i dalje samo hodam… i hodam…

Jesu li vas ikada doticale kritike na temelju izgleda koje, nažalost, doživljava svaka javna ličnost?

Laže svatko tko kaže da ga nikad nisu zapekli tuđi komentari - do toga da doista usvojiš kako je važno ne samo što se govori, već i tko to govori, te da je velika razlika izmedju kritike i kritizerstva. Za to treba puno rada na sebi, vlastitoj realnoj vrijednosti i samopouzdanju. Mene su kod kuće uvjeravali da je puno bitnije što je u glavi od toga da se ona izvana sviđa svima pa i dan danas kad loše spavam nikad ne sanjam da sam gola pred nepoznatim ljudima nego neki intelektualni podbačaj. Naravno da javni posao nosi sa sobom povećanu dozu izloženosti, ali ne bi trebao podrazumijevati da se bilo tko smije iživljavati na vama. Ja sam dovoljno zrela (da ne kažem stara) da ne čitam komentare na portalima i društvenim mrežama jer svi bolujemo od iste boleštine - ako je omjer dobrih i loših ocjena 100:1 mozak naglo postane lijena mazga i upamti samo ovo čega je manje. Pa onda to procesuira dok te ne izludi. Ionako ne postoji strožiji kritičar mog rada i pojave od mene same. Za pokušaje zločestoće uživo pak imam zgodan protuotrov - na uvredu uzvratiti komplimentom. Nikad se ne snađu.

Da morate izabrati jedan make-up proizvod bez kojeg ne možete, koji bi to bio?

Iako se većinu svog slobodnog vremena uopće ne šminkam uvijek imam u pričuvi dva make-up proizvoda izmedju kojih draži jednostavno ne mogu odabrati: maskaru i žarko crveni ruž, obavezno s narančastim podtonom. Po pitanju bojenja svojih bljedunjavih trepavica godinama sam vjerna Armani Eccentrico maskari, mislim da sam je nabavila u svim bojama koje su proizveli. Uključujući i crvenu s kojom izvan uvjeta studijskog fotografiranja možete izgledati samo kao da ste cijelu noć plakali, užas. S druge strane, novih mi vrlo-slično-crvenih ruževa nikad dosta! Nedavno sam izgnjavila prijateljicu Vivianu koja živi u Milanu da mi kupi neki (bez sumnje precijenjeni) Hermesov koji sam vidjela na Instagramu. Nije pomoglo ni ono što me inače redovito ohladi - "ako Vam moja zemlja nije dovoljno dobra da dostavljate u nju, ne treba Vam ni moj novac" (smijeh). Bilo bi licemjerno ne priznati da je možda preskup, ali krasan.

Da se možete vratiti u 20te, što biste napravili drugačije po pitanju skincarea i prehrane?

Sumnjam da bi to bilo baš nešto puno drukčije. Imam dragu prijateljicu koja je već u osnovnoj školi počela raditi vježbe nalik popularnoj yogi za lice - ja ih se i danas sjetim tek tu i tamo. Da mi je ova ista glava ona bi u dvadesetima sigurno imala milijun drugih prioriteta, ali bi i dalje bila zahvalna mami na skuhanom ručku i najboljoj kremi koju si skroman studentski budžet može dopustiti. No definitivno bih promijenila zaštitu od Sunca - iako se na zgražanje dermatologa nikako ne mogu natjerati svakodnevno nanositi zaštitni faktor 50 ono što sam prije znala priuštiti svojoj koži još je puno gore. Nije alibi, ali odrasla sam u vrijeme kad nisi bio na ljetovanju ako nisi barem dvaput izgorio i oljuštio se dok su se opečena ledja hladila pod naslagama jogurta.

