A gdje je prsten? Rubenova najnovija fotografija pokrenula lavinu tračeva

Belgijski novinar i suprug proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (41), Ruben Van Gucht (38) ponovno je iznenadio svoje obožavatelje novom objavom na Instagramu. Naime, objavio je fotografiju na kojoj pozira pred ogledalom noseći šalicu kave u ruci, a brojni fanovi su primijetili da na njegovoj ruci nedostaje vjenčani prsten čime je izazvao lavinu reakcija.

Foto: Instagram

"Novi dan, nova boja", napisao je u objavi aludirajući na to da je promijenio frizuru.

Podsjetimo, Ruben i Blanka su se vjenčali 2022. godine u Splitu, a iste godine dobili su sina. Ruben je jednom prilikom za belgijski podcast otvoreno izjavio da žive u otvorenom braku i da Blanka zna za njegove odnose s drugim ženama, iako ne zna sve detalje. U jednoj od svojih izjava rekao je kako želi da njihov odnos ostane “njihova stvar” i da ga ljudi često pogrešno percipiraju jer ne razumiju dinamiku njihovog braka.

Zatim je Charlotte Van Looy (32), navodna Rubenova partnerica, izazvala dodatnu buru komentirajući na Instagramu da su ona i Ruben zajedno šest godina, a da već četiri godine žive zajedno.

