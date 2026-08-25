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I KIM IMA GRANICU /

13-godišnja North West otkrila koji dio tijela joj majka ne dopušta probušiti

13-godišnja North West otkrila koji dio tijela joj majka ne dopušta probušiti
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Foto: Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Plavokosa 'nepo' beba North West otkrila je zašto voli piercinge i koji joj Kim Kardashian nikako ne dopušta staviti

25.8.2026.
10:04
Hot.hr
Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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North West (13) gotovo da je rođena po svjetlima reflektora zahvaljujući majci, poduzetnici i reality zvijezdi Kim Kardashian (45) i ocu, kontroverznom reperu Kanye Westu (49). Javnost pozorno prati njezino odrastanje, a nisu svi oduševljeni imidžem koji je počela razvijati ulaskom u tinejdžersko doba. 

Plava kosa, brojni piercinzi (od kojih nisu svi pravi), minice i korzeti nisi svima dobro sjeli, te se na udaru kritika našla Kim (ne toliko Kanye) koju prozivaju da ne pridaje dovoljno pažnje i ne odgaja dobro svoje najstarije dijete. Za portal Dazed sada je progovorila mlada North i otkrila kako ipak postoji granica preko koje ne smije ići... barem kada su piercinzi u pitanju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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''Svi su zaljubljeni u dečke, vejpaju i rade svakakve loše stvari. Sve što ja želim su plava kosa i piercinzi. Oni te samo čine potpuno svojom. Stvarno želim probušiti korijen nosa, ali mi nije dopušteno'', rekla je za Dazed adolescentica koja pokušava izgraditi pjevačku karijeru. 

Prošle godine tijekom posjeta Rimu prvi puta su snimljene njezine šake prepune piercinga što je izazvalo lavinu negativnih i zabrinutih komentara. Dok su jedni istakli da je tada 12-godišnjakinja premlada za takve modifikacije tijela, drugi su upozorili kako one nose veći rizik od boli i infekcije u usporedbi s drugim vrstama piercinga.

13-godišnja North West otkrila koji dio tijela joj majka ne dopušta probušiti
Foto: Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Na krike se osvrnula i Kim koja je tijekom gostovanja u podcastu 'Call Her Daddy' rekla kako joj je važno dopustiti kćeri da bude svoja. 

''Ona je na neki način stvarno zrela. Zna mi reći: 'Mama, vidjela sam nešto i  nije me briga što se nekome ne sviđa moja plava kosa ili ovo ili ono. Stvarno je samouvjerena'', objasnila je Kima, a kada će North moći staviti željeni piercing još se ne zna. 

 

Kim KaradshianNorth WestOdgoj
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