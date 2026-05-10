Znate li kako su omiljeni nijemi likovi Pat i Mat dobili ime?

Njihove avanture, poznate i pod originalnim nazivom 'A je to' i 'Pat i Mat na filmu', dostupne su na streaming platformi Voyo, dokazujući da njihov šarm ne blijedi.

Od 'Majstora' do svjetske slave

Priča o Patu i Matu započela je davne 1976. godine u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Redatelj Lubomír Beneš i karikaturist Vladimír Jiránek stvorili su kratki film 'Kuťáci' (Majstori), predstavivši dva entuzijastična 'uradi sam' lika čiji pokušaji popravaka redovito završavaju komičnom propašću. Prva televizijska epizoda uslijedila je tri godine kasnije, a serijal je isprva nosio naziv '...A je to!' (...I to je to!). Zanimljivo je da glavni likovi nisu imali imena sve do 1989. godine. Tada su nazvani Pat i Mat, što nije referenca na šah, kako se često misli, već skraćenice čeških riječi 'patlal' i 'matlal', koje bi se mogle prevesti kao 'nespretnjaković' i 'trapavko'.

Humor koji ne poznaje granice

Ključ njihovog globalnog uspjeha leži u genijalnoj jednostavnosti: serija nema dijaloga. Humor se temelji isključivo na vizualnoj komediji, slapsticku i univerzalno prepoznatljivim situacijama. Bilo da pokušavaju postaviti tapete, popraviti krov ili sastaviti komad namještaja, njihov pristup je uvijek inovativan, ali potpuno pogrešan.

Ipak, ono što osvaja publiku nije samo kaos koji stvaraju, već njihov nepokolebljivi optimizam. Nakon svake katastrofe, oni nikada ne odustaju i na kraju uvijek pronađu neko, makar i apsurdno, rješenje. Svoj 'uspjeh' slave karakterističnim rukovanjem i stisnutom šakom, poručujući da je uz dobrog prijatelja i pozitivan stav svaki problem rješiv. Upravo je ta univerzalna poruka osigurala popularnost serije na međunarodnoj razini i emitiranje u više od osamdeset zemalja svijeta.

