Znate li kako su omiljeni nijemi likovi Pat i Mat dobili ime?
Malo je animiranih junaka koji su s nama odrasli i ostali jednako popularni kao Pat i Mat. Dvojica nespretnih, ali vječno optimističnih majstora u crvenim i žutim majicama postali su simbol kreativnog kaosa i prijateljstva koje može prebroditi svaku, pa i samostalno stvorenu, katastrofu.
Njihove avanture, poznate i pod originalnim nazivom 'A je to' i 'Pat i Mat na filmu'
Od 'Majstora' do svjetske slave
Priča o Patu i Matu započela je davne 1976. godine u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Redatelj Lubomír Beneš i karikaturist Vladimír Jiránek stvorili su kratki film 'Kuťáci' (Majstori), predstavivši dva entuzijastična 'uradi sam' lika čiji pokušaji popravaka redovito završavaju komičnom propašću. Prva televizijska epizoda uslijedila je tri godine kasnije, a serijal je isprva nosio naziv '...A je to!' (...I to je to!). Zanimljivo je da glavni likovi nisu imali imena sve do 1989. godine. Tada su nazvani Pat i Mat, što nije referenca na šah, kako se često misli, već skraćenice čeških riječi 'patlal' i 'matlal', koje bi se mogle prevesti kao 'nespretnjaković' i 'trapavko'.
Humor koji ne poznaje granice
Ključ njihovog globalnog uspjeha leži u genijalnoj jednostavnosti: serija nema dijaloga. Humor se temelji isključivo na vizualnoj komediji, slapsticku i univerzalno prepoznatljivim situacijama. Bilo da pokušavaju postaviti tapete, popraviti krov ili sastaviti komad namještaja, njihov pristup je uvijek inovativan, ali potpuno pogrešan.
Ipak, ono što osvaja publiku nije samo kaos koji stvaraju, već njihov nepokolebljivi optimizam. Nakon svake katastrofe, oni nikada ne odustaju i na kraju uvijek pronađu neko, makar i apsurdno, rješenje. Svoj 'uspjeh' slave karakterističnim rukovanjem i stisnutom šakom, poručujući da je uz dobrog prijatelja i pozitivan stav svaki problem rješiv. Upravo je ta univerzalna poruka osigurala popularnost serije na međunarodnoj razini i emitiranje u više od osamdeset zemalja svijeta.
