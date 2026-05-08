Žene koje su obilježile Tomu Zdravkovića: Ljubavi, tuge i pjesme koje su postale evergreeni

Interes za lik i djelo legendarnog pjevača dodatno je oživio nakon filma 'Toma', koji je osvojio publiku diljem regije. Priča o čovjeku koji je tugu, ljubav i život pretočio u glazbu i dalje fascinira generacije. Donosimo priče o ženama kojima je Toma posvetio neke od svojih najpoznatijih pjesama.

Slavica – ljubav koja je završila prerano

Jedna od najvećih Tominih ljubavi bila je Slavica iz Tuzle. Plavokosa djevojka osvojila ga je na prvi pogled, a njihova veza bila je burna i puna emocija. Nakon prekida teško ju je prebolio, no pravi slom uslijedio je kada je tijekom nastupa primio vijest da je teško bolesna. Slavica je umrla vrlo mlada, s tek dvadesetak godina, a Toma nije stigao oprostiti se od nje. Iz te tuge nastala je pjesma 'Buket belih ruža', jedna od njegovih najemotivnijih balada.

Nada – jedina supruga kojoj je posvetio pjesmu

Iako se ženio četiri puta, samo je jednoj supruzi posvetio pjesmu. Riječ je o Nadi Radanović, njegovoj trećoj supruzi, koju je upoznao u Budvi početkom sedamdesetih. Njihova ljubav nije dugo trajala, a razvod je Tomu teško pogodio. Danima nije izlazio iz kuće i, prema pričama bliskih ljudi, utjehu je tražio u alkoholu i pjesmi. Upravo iz tog razdoblja nastala je pjesma 'Nado, Nado'.

Nakon razvoda otišao je u inozemstvo, gdje je upoznao Gordanu, svoju četvrtu suprugu, s kojom je ostao do kraja života.

Danka Novović nije bila oduševljena pjesmom

Poznata voditeljica Danka Novović inspirirala je pjesmu 'Danka', no isprva joj to nije bilo nimalo drago. Navodno joj je Toma jednom prilikom poslao čak sto karanfila, ali ih je ona podijelila prijateljima. Kasnije je ipak priznala da je riječ o jednoj od najljepših pjesama koje je netko posvetio ženi te da je shvatila koliko je emocija bilo utkano u stihove.

Ljiljana Blagojević kao inspiracija za veliki hit

Pjesma Za Ljiljanu nastala je početkom osamdesetih, nakon što je Toma upoznao glumicu Ljiljana Blagojević na snimanju serije Doktorka na selu. Godinama kasnije njezina kći Kalina Kovačević potvrdila je da je pjesma doista bila posvećena njezinoj majci.

"Jelena" nastala zbog bračne svađe

Inspiraciju je pronalazio i u obiteljskim odnosima. Pjesma Jelena posvećena je supruzi njegova brata Novice.

Prema priči koja se godinama prepričava, pjesma je nastala nakon što se Novica požalio Tomi na bračne probleme. Sjedeći u kafani, Toma je navodno na salveti zapisao stihove koji su kasnije postali veliki hit.

Silvana Armenulić – žena koja mu je promijenila život

Posebno mjesto u Tominu životu zauzimala je Silvana Armenulić. Njihovo poznanstvo započelo je još pedesetih godina, a upravo mu je Silvana pomogla da napravi prve velike korake u karijeri. Kao znak zahvalnosti napisao joj je pjesmu 'Šta će mi život bez tebe, dragi', koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova. Njihov odnos godinama intrigira javnost, a mnogi vjeruju da je između njih postojala i posebna emocionalna povezanost koju nikada nisu do kraja otkrili.

