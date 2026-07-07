Zavirite u luksuznu vilu Love Islanda na Mallorci: vrijedi milijune, a skriva i tajne

Dok nova postava atraktivnih samaca ulazi u igru, prava zvijezda showa ostaje nepromijenjena: spektakularna vila na sunčanoj Mallorci. No, iza blještavih neonskih natpisa i beskrajnih zabava uz bazen, ovo imanje krije više nego što se na prvi pogled čini.

Mediteranski glamur u srcu otoka

Smještena u ruralnom dijelu istočne obale Mallorce, u blizini slikovitog gradića Sant Llorenç des Cardassar, vila poznata kao 'Sa Vinyassa' duhovni je dom britanske verzije showa. Ovo tradicionalno španjolsko imanje, poznato kao 'finca', pruža savršenu kombinaciju privatnosti i mediteranskog luksuza. Okružena bujnom prirodom i s pogledom na planinski lanac Serra de Llevant, vila nudi idiličnu pozadinu za rađanje ljetnih romansi. Produkcijski tim ITV-a svake godine preuređuje imanje kako bi odgovaralo prepoznatljivoj estetici showa - jarke boje, neonski natpisi s popularnim frazama i udobne garniture za sjedenje strateški su raspoređene kako bi potaknule druženje i, naravno, dramu pred kamerama.

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Prostor dizajniran da potakne dramu

Arhitektura vile nije slučajna; svaki kutak pomno je osmišljen kako bi se otočani što više izložili jedni drugima i kamerama. S otprilike 1020 četvornih metara unutarnjeg prostora, ovo zdanje spada u kategoriju vila. Glavna spavaća soba je golemi, otvoreni prostor koji može udobno smjestiti više od deset natjecatelja, eliminirajući gotovo svaku mogućnost privatnosti. Staklena vrata vode izravno u vrt, brišući granicu između unutarnjeg i vanjskog života. Jedan od ključnih elemenata je vanjska kuhinja, postavljena s namjerom da se natjecatelji što više zadržavaju na otvorenom, pod budnim okom kamera. Naravno, tu su i legendarni prostori poput bazena, udobnih ležaljki za sunčanje i, najvažnije, kultne vatrene jame (fire pit), mjesta gdje voditeljica Maya Jama priopćava ključne odluke koje nerijetko dovode do suza i dramatičnih preokreta.

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Tajni prolazi i skrivene prostorije

Iako gledatelji misle da vide svaki kutak vile, istina je znatno drugačija. Imanje je prepuno lažnih zidova i skrivenih prolaza koje koristi produkcijska ekipa. Jedna od najvećih tajni je postojanje potpuno funkcionalne unutarnje kuhinje, skrivene iza lažnog zida u spavaćoj sobi. Ova odluka donesena je kako bi se potaknulo korištenje vanjske kuhinje i snimanje na otvorenom. Uz to, vila ima i takozvani 'Hideaway', odvojenu sobu s vlastitim balkonom i jacuzzijem, namijenjenu parovima koji žele provesti vrijeme nasamo, daleko od znatiželjnih pogleda ostalih stanara. Zanimljivo je da imanju ove veličine i vrijednosti nedostaju neki standardni elementi luksuza, poput garaže ili dodatnih skladišnih prostora, što potvrđuje da je primarno prilagođeno potrebama televizijskog snimanja, a ne svakodnevnom životu.

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Vrijednost i život izvan sezone

Stručnjaci za nekretnine procjenjuju vrijednost vile na otprilike 5,3 milijuna eura. Kada se kamere ugase i otočani napuste imanje, vila se vraća u svoje originalno, znatno mirnije izdanje i postaje dostupna za najam. Tada neonski natpisi nestaju, a prostor poprima rustikalniji i prirodniji šarm, otkrivajući svu ljepotu tradicionalne mallorcanske arhitekture. No, za one koji žele iskusiti djelić 'Love Island' glamura, cijena tjednog najma može doseći i nekoliko tisuća eura. Usporedbe radi, slično imanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice u prestižnom području Sandbanks, koštalo bi gotovo dvostruko više, s cijenom koja premašuje 10 milijuna eura.

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Foto: Caleb Wissun-Bhide

Zidovi ove vile i dalje će svjedočiti brojnim ljubavnim usponima i padovima pod vrućim mediteranskim suncem. Od sutra gledaj najnoviju sezonu Love Islanda UK na platformi Voyo. A Vila na Tenerifeu zove tvoje ime, prijavi se na Love Island Adria i produži svoje ljeto i pronađi ljubav života s kojom ćeš odnjeti glavnu nagradu. Prijava na linku: PRIJAVA