Voyo ponuda crnog humora: Stiže serija 'Frust' uz bok nagrađivanim filmskim klasicima

Uz premijeru dugoočekivane domaće serije 'Frust', korisnicima su na raspolaganju i kultni filmski klasici koji su obilježili žanr tragikomedije i društvene satire.

Novi domaći adut: Apsurdni heroj protiv svoje volje

U središtu novog vala crnohumornog sadržaja nalazi se serija 'Frust', koja premijerno stiže ovog petka. Radnja prati Vedrana, frustriranog i neuspješnog pisca čiji se život okreće naglavačke kada jedne noći, sasvim slučajno, ubije lokalnog narko-dilera. Umjesto da se preda i suoči s posljedicama, on odlučuje šutjeti, no ubrzo postaje nesvjesni heroj iz sjene.

Dok javnost slavi nepoznatog osvetnika koji je uzeo pravdu u svoje ruke, Vedranova frustracija samo raste. Zarobljen je u vlastitoj anonimnosti, nesposoban preuzeti zasluge za djelo koje ga je proslavilo, što stvara plodno tlo za niz apsurdnih i komičnih situacija.

Od ratne satire do kritike elite

Osim nove serije, Voyo nudi i pažljivo probranu selekciju filmova koji su postali sinonim za inteligentni crni humor.

Na popisu se ističe kultni film 'Lepa sela lepo gore', ostvarenje koje na brutalan, ali i tragikomičan način prikazuje sav besmisao rata. Priča o skupini vojnika zarobljenih u tunelu, isprepletena s njihovim prijeratnim prijateljstvima, postala je snažna antiratna izjava. Film je ostao upamćen po dijalozima koji su istovremeno duhoviti i poražavajući, a rečenica 'Lepa sela lepo gore, a ružna sela ostaju ružna, čak i kad gore' postala je dio opće kulture.

Za ljubitelje političke farse tu je 'Smrt Staljina', film koji donosi urnebesan prikaz borbe za vlast nakon smrti sovjetskog diktatora. U sličnom tonu, film braće Coen 'Spaliti nakon čitanja' plete komičnu mrežu ucjena i nesporazuma u koju upadaju dva zaposlenika teretane nakon što pronađu povjerljive informacije. Ponudu zaokružuje i domaći film 'Mali svet', duhovita i dirljiva priča o sudbini i ljudskim slabostima.

Posebno mjesto u kolekciji zauzima i pobjednik Cannesa i trostruki kandidat za Oscara, 'Trokut tuge'. Ova oštra satira prati putovanje para modela na luksuznom krstarenju za superbogataše koje završava kao borba za preživljavanje na pustom otoku. Film beskompromisno izvrgava ruglu klasne razlike i apsurd ekstremnog bogatstva, potvrđujući status jednog od najvažnijih satiričnih djela našeg vremena.

Spoj nove domaće produkcije i provjerenih svjetskih hitova jamči kvalitetan sadržaj za sve koji vole priče ispričane s dozom ironije i mračne duhovitosti.