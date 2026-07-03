VOYO je postao ključan suputnik za ljeto, a jedan detalj ga izdvaja od konkurencije

Bilo da se odmarate na osamljenoj plaži, u hladovini apartmana ili provodite ljeto kod kuće, potreba za kvalitetnom zabavom ostaje konstanta. U eri digitalizacije, kada je sadržaj dostupan na dohvat ruke, jedna se platforma istaknula kao cjelovito rješenje koje spaja najbolje od svijeta televizije i streaminga, nudeći sve što je potrebno za savršeno ljeto na jednom mjestu. Riječ je o platformi Voyo.

Više od streaminga: Televizija uživo u vašem džepu

Ono što Voyo fundamentalno razlikuje od globalnih streaming divova jest bogata ponuda televizijskih kanala koji se mogu pratiti uživo. Time ova platforma nadilazi klasičnu definiciju videoteke na zahtjev i postaje pravi prijenosni televizor. Zaboravite na brigu oko lošeg signala u unajmljenom smještaju ili propuštanje večernjih vijesti i omiljenih emisija. Korisnicima je na raspolaganju impresivan popis kanala, uključujući sve RTL-ove kanale kao što su RTL, RTL 2 i RTL Kockica, ali i specijalizirane poput RTL Crime i RTL Passion. Ponuda se tu ne zaustavlja, jer su dostupni i drugi domaći kanali, čime se pokriva širok spektar interesa. Dodatnu vrijednost donose i poznati kanali poput Doma TV, Laudato TV, Sportska televizija, CMC, Zonasporti i zonasport 2 i Kitchen TV.

Foto: voyo

Tisuće sati sadržaja za duge ljetne dane i noći

Srce svake streaming platforme leži u njezinoj videoteci, a Voyo u tom pogledu ne razočarava. S više od 10.000 sati domaćeg, regionalnog i stranog sadržaja, nudi gotovo neiscrpan izvor zabave. Ljubitelji domaće produkcije mogu uživati u kompletnim sezonama kultnih serija poput 'Naša mala klinika' ili hitova kao što su 'San snova', 'Divlje pčele', ali i uskoro prvi Voyo original 'IQ 160'. Iskustvo gledanja dodatno je poboljšano time što je sav sadržaj dostupan bez ijedne reklame, omogućujući potpuno uranjanje u radnju. Baza filmova, dječjeg sadržaja, reality showova i dokumentaraca redovito se nadopunjuje, pa su duge ljetne večeri idealna prilika za otkrivanje novih favorita ili ponovno gledanje voljenih klasika. Djecu će zabavljati sadržaj na KIDS profilu koji nudi samo primjeren sadržaj za najmlađe.

Foto: voyo

Ekskluziva i sport

Ljubitelji sporta nisu zaboravljeni. Voyo prenosi razne sportske događaje, od nogometnih prvenstava poput UEFA European Under-19 Championshipa, do adrenalinskih borbi unutar FNC-a (Fight Nation Championship), Formule 1, Formule 2 i Formule 3, Superbike-a čime se pozicionira i kao relevantna destinacija za praćenje sportskih uzbuđenja uživo.

Tehnologija u službi opuštanja

Cjelokupno iskustvo korištenja platforme osmišljeno je da bude jednostavno i intuitivno. Usluga je dostupna na svim pametnim uređajima, od mobilnih telefona i tableta do računala i pametnih televizora. Pretplata, koja iznosi 5,99 eura mjesečno, omogućuje istovremeno gledanje na dva uređaja, što je idealno za parove ili obitelji. Praktična 'multi-screen' opcija pamti gdje ste stali s gledanjem, pa započeti film na tabletu na plaži možete bez problema nastaviti na televizoru u apartmanu. Za putovanja unutar Europske unije, usluga je u potpunosti dostupna, a za lokacije s nestabilnom internetskom vezom postoji mogućnost preuzimanja odabranog sadržaja za gledanje izvan mreže.Na platformi Voyo sve je objedinjeno unutar jedne aplikacije, spremno za ljeto bez kompromisa.