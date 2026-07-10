Uspon i pad kultova: Mračna strana vjere skrivena iza obećanja spasenja

One nas tjeraju da se zapitamo kako karizmatični vođe uspijevaju uvjeriti stotine, pa i tisuće ljudi da napuste svoje živote i predaju im se bezuvjetno. Na streaming platformi Voyo dostupne su iznimne dokumentarne serije koje uranjaju duboko u svijet kontroverznih zajednica i razotkrivaju njihove mehanizme.

Što je kult i zašto ima toliku moć?

Iako pojam 'kult' tradicionalno označava poštovanje božanstva, s vremenom je poprimio izrazito negativne konotacije. Danas se pod njim podrazumijeva skupina sa strogim pravilima, okupljena oko karizmatičnog vođe koji zahtijeva apsolutnu pokornost. Moć takvih skupina leži u sofisticiranim tehnikama psihološke manipulacije. Jedna od ključnih taktika je 'ljubavno bombardiranje', gdje se novi članovi obasipaju pažnjom kako bi se osjećali prihvaćeno i voljeno, da bi se kasnije ta toplina zamijenila strogom kontrolom. Slijedi izolacija, odnosno ograničavanje kontakta s obitelji i prijateljima kako bi se spriječio utjecaj vanjskog svijeta, koji se pritom demonizira kao opasan i zao. Psiholozi objašnjavaju da su žrtve često ranjivi pojedinci koji se suočavaju s osobnim krizama, a kult im nudi prividan osjećaj pripadnosti i rješenja za sve probleme. Vođe iskorištavaju tuđu traumu, nudeći lažnu sigurnost i postupno uništavajući sposobnost kritičkog razmišljanja svojih sljedbenika.

Hare Krišna: Od poruke ljubavi do ubojstva

Serija 'Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo' istražuje pokret Hare Krišna, koji je u Americi šezdesetih započeo kao poruka mira i ljubavi. Indijski svami donio ju je izgubljenoj generaciji mladih, nudeći alternativu materijalizmu. Međutim, nakon smrti osnivača Prabhupade, unutar pokreta dolazi do žestoke borbe za moć. Dokumentarac se fokusira na zajednicu Novi Vrindaban u Zapadnoj Virginiji, gdje je jedan američki guru pokušao preuzeti potpunu kontrolu. Ono što je započelo kao utopijska komuna pretvorilo se u noćnu moru ispunjenu optužbama za reketarenje, financijske malverzacije, zlostavljanje djece i odraslih te, naposljetku, dva ubojstva. Kroz svjedočanstva bivših članova, serija otkriva kako je pokret, koji je promicao mir, postao okaljan pohlepom i nasiljem.

Foto: voyo

Munovci: Masovna vjenčanja i milijunsko carstvo

U središtu serije 'Mooniejevi: Vjenčani za kult' nalazi se Unifikacijska crkva, poznatija kao 'Munovci', koju je 1954. u Južnoj Koreji osnovao Sun Myung Moon. On se proglasio mesijom i Drugim Kristovim dolaskom, tvrdeći da je njegova misija dovršiti ono što Isus nije uspio. Pokret je postao globalno poznat po masovnim vjenčanjima, na kojima je Moon osobno spajao tisuće parova, obećavajući im stvaranje bezgrešnih obitelji. Iza fasade mira i jedinstva, serija otkriva mračnu stvarnost: milijarde dolara vrijedno poslovno i političko carstvo, razorene obitelji čiji su članovi bili prisiljeni prekinuti sve veze s vanjskim svijetom i život posvetiti radu za pokret. Kroz rijetke arhivske snimke i potresna svjedočanstva bivših članova, razotkriva se unutarnje djelovanje jedne od najkontroverznijih vjerskih skupina modernog doba.

Foto: voyo

Propovijedanje zla: Ispovijest žene poligamnog vođe

'Propovijedanje zla: Supruga u bijegu' pruža jedinstven uvid u jedan od najozloglašenijih američkih kultova, Fundamentalističku crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana (FLDS), ispričan iz perspektive Naomie Jessop, 'omiljene' supruge vođe Warrena Jeffsa. Kao njegova osobna zapisničarka, Naomie je bilježila svaku njegovu riječ i odluku, imajući pristup samom središtu moći. Serija prati Jeffsov dramatičan uspon nakon smrti njegova oca, kada je preuzeo kontrolu nad izoliranom poligamnom zajednicom i uveo režim straha. Kroz Naomienu priču, otkriva se kultura sustavnog seksualnog zlostavljanja, gdje je Jeffs ugovarao brakove s maloljetnim djevojčicama, od kojih su neke imale samo dvanaest godina. Vidimo i njegov bijeg, dospijevanje na FBI-jevu listu deset najtraženijih bjegunaca te konačni pad i doživotnu zatvorsku kaznu, iz koje i danas pokušava upravljati svojim sljedbenicima.

Foto: voyo

Serije su uz ostale true crime serije i emisije dostupne na platformi Voyo.