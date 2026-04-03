Uskrs uz film: Priče o vjeri, obitelji i novim počecima

Uz tradicionalne običaje, gledanje prigodnih filmova postalo je dio blagdanskog ugođaja. U tom razdoblju raste interes za filmove koji obrađuju teme nade, žrtve, iskupljenja i novih početaka. Platforma Voyo za ove je blagdane pripremila dva istaknuta naslova koja se bave ključnim biblijskim figurama i događajima, nudeći gledateljima dublji uvid u temelje kršćanske vjere.

Apostol Petar: Iskupljenje

Povijesna drama 'Apostol Petar: Iskupljenje' vodi nas u Rim, desetljećima nakon Isusove smrti. U središtu priče je ostarjeli apostol Petar, kojeg je sjajno utjelovio John Rhys-Davies. Radnja se odvija tijekom brutalnih progona kršćana pod vlašću cara Nerona, kojeg glumi Stephen Baldwin. Petar, zatočen i suočen sa skorom smrću, nepokolebljivo širi poruku ljubavi i nade među svojim sljedbenicima i rimskim stražarima.

Film detaljno prikazuje izazove s kojima su se suočavali rani kršćani, ne bježeći od prikaza nasilja koje je obilježilo to razdoblje. Iako se dio mučenja događa izvan kamere, zvuci patnje jasno dočaravaju okrutnost Neronovog režima. Kroz Petrove posljednje dane, film istražuje snagu vjere pred neizrecivim iskušenjima i naglašava poruku kako Kristovo uskrsnuće donosi spasenje i iskupljenje svima.

Josip i Marija

Drugi naslov, 'Josip i Marija', nudi intimniji pogled na život Svete obitelji prije Isusova javnog djelovanja. U ulozi Josipa našao se Kevin Sorbo, dok Mariju glumi Lara Jean Chorostecki. Film prati njihove napore da odgoje Isusa u turbulentnim vremenima vladavine kralja Heroda.

Osim poznate biblijske priče o Isusovu rođenju i bijegu u Egipat, film uvodi i izmišljeni lik rabina Ilije. Njegova priča, isprepletena s osobnom tragedijom i željom za osvetom protiv rimskog vojnika, služi kao snažna alegorija o oprostu. Upravo kroz interakciju s mladim Isusom i Josipom, Ilija se suočava s dilemom između osvete i milosrđa. Film vješto spaja biblijski narativ s fiktivnim elementima kako bi naglasio poruke nade, ljubavi i praštanja koje nadilaze osobnu bol.

Uskrsno vrijeme idealna je prilika za podsjećanje na filmske klasike koji su obilježili žanr. Među njima se ističu monumentalni 'Ben-Hur', epska priča o osveti i oprostu,

Bilo da tražite duboku duhovnu poruku, povijesnu dramu ili laganu obiteljsku zabavu, filmska ponuda za Uskrs dovoljno je bogata da svatko pronađe nešto za sebe. To je prilika da se kroz pokretne slike podsjetimo na temeljne vrijednosti nade, vjere i zajedništva koje ovaj blagdan nosi. Ovi filmski naslovi čekaju vas na platformi Voyo.