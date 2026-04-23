Tko su kraljice Love Islanda: Otkrivamo najpopularnije natjecateljice iz All Stars izdanja

U nastavku donosimo pregled najpoznatijih žena koje su obilježile ovaj format i postale miljenice publike.

Georgia Steel – kraljica viralnih trenutaka

Georgia Steel postala je jedna od najprepoznatljivijih kandidatkinja zahvaljujući svojoj direktnosti i nezaboravnim izjavama. Njezina fraza 'I’m loyal' ušla je u pop kulturu i i danas se koristi na društvenim mrežama. Povratkom u All Stars ponovno je dokazala koliko lako privlači pažnju publike.

Molly Smith – influencerica nove generacije

Molly Smith već je nakon prve sezone stekla veliki broj pratitelja, no All Stars ju je dodatno lansirao u vrh influencer scene. Poznata je po lifestyle sadržaju, modi i aktivnom online prisustvu. Danas je jedna od najkomercijalno uspješnijih bivših kandidatkinja.

Hannah Elizabeth – povratak originalne zvijezde

Hannah Elizabeth dolazi iz prve sezone i smatra se jednom od pionirki showa. Njezin povratak izazvao je nostalgiju kod dugogodišnjih fanova. I dalje privlači pažnju zbog svoje autentičnosti i prepoznatljivog stila.

Kaz Kamwi – energija koja osvaja publiku

Kaz Kamwi osvojila je gledatelje svojom pozitivnom energijom i otvorenošću. Tijekom All Stars sezone zadržala je status jedne od najomiljenijih kandidatkinja. Njezina iskrenost i humor izdvajaju je od ostalih sudionika.

Liberty Poole – simbol iskrene ljubavi

Liberty Poole poznata je po svojoj emotivnosti i autentičnom pristupu odnosima. Publika ju je zavoljela jer nije igrala igre, već je uvijek bila svoja. Upravo ta iskrenost učinila ju je jednom od najomiljenijih kandidatkinja u povijesti showa.

Sophie Piper – prepoznatljivo lice reality scene

Sophie Piper bila je poznata i prije ulaska u show, no Love Island joj je donio dodatnu popularnost. U All Stars sezoni ponovno je pokazala svoj šarm i samopouzdanje. Danas je aktivna na društvenim mrežama i u modnom svijetu.

Demi Jones – pozitivna i pristupačna

Demi Jones istaknula se svojom vedrinom i optimizmom, zbog čega je brzo postala favoritkinja publike. Tijekom showa pokazala je da se može nositi i s teškim situacijama. I nakon emisije ostala je bliska fanovima kroz društvene mreže.

Arabella Chi – glamur i samopouzdanje

Arabella Chi poznata je po svom modelskom izgledu i samopouzdanju. Često je bila u centru pažnje zbog odnosa i dramatičnih situacija u vili. Njezin stil i lifestyle i dalje privlače velik broj pratitelja.

Georgia Harrison – karijera izvan showa

Georgia Harrison uspjela je izgraditi karijeru i izvan Love Islanda. Pojavljivala se u raznim TV projektima i postala poznata javna osoba. Njezina priča pokazuje kako reality može biti odskočna daska za dugoročan uspjeh.

Joanna Chimonides – drama i nezaboravni trenuci

Joanna Chimonides ostala je zapamćena po svojim dramatičnim ulascima i odnosima. Njezine odluke često su izazivale reakcije publike i poticale rasprave. Upravo zbog toga ostala je jedno od najzanimljivijih imena All Stars sezone.

Zašto su ove kandidatkinje i dalje popularne?

Ove natjecateljice nisu samo reality sudionice – one su postale influencerice, medijske osobe i uzori mnogim pratiteljima. Njihova popularnost temelji se na: snažnoj osobnosti i autentičnosti, viralnim trenucima iz showa, aktivnoj prisutnosti na društvenim mrežama. 'Love Island' se tijekom godina profilirao kao platforma koja stvara novu generaciju slavnih osoba. Povratak poznatih lica u All Stars sezoni samo potvrđuje koliko su ovi kandidati ostavili snažan trag u pop kulturi.

