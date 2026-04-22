Tajne castinga Love Islanda: kako se u Velikoj Britaniji biraju kandidati koji osvajaju vilu

Iako se čini da je ulazak u luksuznu vilu stvar sreće, iza svega stoji iscrpljujući i vrlo detaljan proces odabira osmišljen da pronađe savršenu mješavinu karizme, drame i iskrene želje za ljubavlju. Put od prijave do finalnog odabira dug je i nimalo jednostavan.

Dva puta do slave: Prijava ili poziv producenata

Postoje dva glavna načina za ulazak u show. Prvi je klasična online prijava koju ispune stotine tisuća ljudi. Međutim, producenti i agenti za talente neprestano 'love' potencijalne zvijezde na društvenim mrežama. Poznato je da su mnogi bivši natjecatelji otkriveni putem Instagrama ili YouTubea. Ipak, čak i oni koje producenti sami kontaktiraju moraju proći kroz formalni i rigorozni proces prijave, tako da prečice do vile gotovo da i ne postoje.

Iscrpljujuća prijava s desecima pitanja

Sama prijavnica je izuzetno opsežna i sadrži između 70 i 80 pitanja. Kandidati moraju otkriti sve o sebi – od osnovnih informacija, loših navika, onoga što vole i ne vole, do detaljne ljubavne prošlosti koju često moraju sažeti u svega pedeset riječi. Pitanja su vrlo direktna: 'Što te čini dobrim, a što lošim dečkom/curom?' ili 'Zašto misliš da si trenutno slobodan/slobodna?'. Osim ispunjavanja obrasca, ključan je i kratki video od jedne minute u kojem se kandidati moraju predstaviti na kreativan i pamtljiv način.

Više krugova audicija

Nakon što prijave prođu početnu selekciju, slijedi niz intervjua. Proces uključuje telefonske i video pozive, a najboljih tisuću kandidata na kraju dođe do audicije uživo s producentima. Bivši kandidati i oni koji su prošli proces opisuju razgovore kao opuštene, ali osmišljene da izvuku zanimljive priče. Model Alexa Willis, koja je stigla do samog kraja procesa, otkrila je da su je pitali 'koje je njezino najluđe iskustvo' i 'bi li ukrala nečijeg dečka ako misli da je on pravi za nju'. Cilj je procijeniti kako će se kandidat snaći pred kamerama i koliko je spreman otvoriti se.

Što producenti zapravo traže?

Iako se mnogi prijavljuju zbog slave i unosnih ugovora nakon showa, producenti tvrde da prvenstveno traže ljude koji su iskreno u potrazi za ljubavlju. Izvršni producent Mike Spencer naglašava da traže osobe koje se ne mogu sakriti pred sedamdesetak kamera i čija će se neiskrenost brzo razotkriti. Ključne su 'velike osobnosti' - dinamični i jedinstveni pojedinci koji će privući pažnju gledatelja. Traže se autentične osobe koje su spremne pokazati svoje emocije, ranjivost i proći kroz sve uspone i padove koje donosi potraga za partnerom pred očima javnosti.

Proces odabira za 'Love Island' je maraton, a ne sprint. Zahtijeva potpunu iskrenost, strpljenje i spremnost na dijeljenje najintimnijih dijelova života. Iako se na kraju sve svede na stvaranje dobre televizijske priče, producenti se nadaju da će se usput roditi i prava ljubav, što je formula koja show čini uspješnim iz sezone u sezonu.

