Sve sezone 'Tajni vinove loze' na Voyo: što se krije iza sukoba vinarskih obitelji

Serija 'Tajne vinove loze' prati zamršene sudbine dviju suparničkih vinarskih obitelji, Tomović sa sjevera Srbije i Smiljanić s istoka, čiji se životi isprepliću kroz generacije sukoba, laži i neugasle strasti. Uspješnica scenaristice Mirjane Bobić Mojsilović postala je prava poslastica za ljubitelje obiteljskih drama.

Ljubav rođena u suparništvu

U središtu priče su Vuk Tomović (Vojin Ćetković) i Vera Smiljanić (Sloboda Mićalović), čija je mladenačka ljubav naglo prekinuta prije više od dvadeset godina zbog tragičnih okolnosti i zavade njihovih obitelji. Godinama kasnije, njihovi se putovi ponovno spajaju. Vuk je vlasnik najveće vinarije u regiji, usmjeren na komercijalni uspjeh, dok je Vera mali proizvođač koji se bori s financijskim poteškoćama. Kada obnove suradnju kako bi ostvarili zajednički san o vinu koje su nekad zamislili, ponovno se rasplamsava i njihova ljubav. No, put do sreće opterećen je duboko zakopanim tajnama koje prijete razoriti sve što su izgradili.

Foto: voyo

Novi izazovi i stare rane

Druga sezona stavlja obnovljenu ljubav Vuka i Vere na tešku kušnju. Dok se bore s posljedicama požara u Verinom vinogradu i pokušavaju stvoriti novo, jedinstveno vino od autohtone sorte Bagrina, Vera započinje vlastitu istragu o smrti svojih roditelja. Uvjerena da se nije radilo o nesreći, otvara Pandorinu kutiju prošlosti. Situaciju dodatno komplicira iznenadni povratak Koste, zagonetnog čovjeka iz prošlosti Vukovog oca, čiji dolazak prijeti razotkrivanjem najbolnijih obiteljskih tajni i trajno mijenja odnose moći.

Trovanje na vjenčanju je vrhunac drame

Treća sezona započinje šokantnim obratom na dan vjenčanja Vukove kćeri Anje. Nakon što popije čašu otrovanog vina, ona završi u komi, a obje obitelji opsesivno traže krivca. Radnja se kroz retrospekciju vraća godinu dana unatrag kako bi otkrila događaje koji su doveli do pokušaja ubojstva. Uvode se novi likovi koji postaju potencijalni sumnjivci: enologinja Ines Brunjak, njezin sin i Anjin zaručnik Matej, te Inesin ljubomorni bivši suprug. Sezona prerasta u napeti triler u kojem svatko ima motiv, a obiteljski odnosi postaju eksplozivniji no ikad.

Foto: voyo

Serija je postala regionalni fenomen, a publika je na društvenim mrežama hvalila radnju, predivne kadrove i sjajnu glumačku postavu. Koliko su uloge bile uvjerljive, najbolje svjedoči anegdota glumice Milice Zarić, koja je tumačila glavnu negativku Jelenu. 'U taksiju mi je vozač rekao: 'Jao, nekoliko puta mi je došlo da vas zadavim zbog uloge'', podijelila je glumica, potvrđujući snagu priče koja je gledatelje uvukla u svoj svijet. Kroz sve tri sezone dostupne na Voyo platformi, 'Tajne vinove loze' poručuju da je u vinu možda istina, ali da baš svaka obitelj, bez ikakve iznimke, krije svoje mračne tajne.