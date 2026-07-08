Što vas čeka u novoj sezoni Love Islanda UK?

Luksuzna vila na Mallorci ponovno je otvorila svoja vrata za 12 samaca u potrazi za ljubavi. S karizmatičnom Mayom Jamom na čelu, producenti su obećali 'neočekivanu formulu' koja se oslanja na 'igru', a sudeći prema prvim epizodama, obećanje su i ispunili.

Potpuno novi način spajanja

Već prve večeri dogodio se presedan. Po prvi put u povijesti showa, natjecatelji su dobili potpunu slobodu da sami izaberu partnera. Noćna premijera donijela je atmosferu ekskluzivne zabave na kojoj su se kandidati upoznavali uz koktele, no pravu dinamiku otkrila je igra 'razbijanja leda' u kojoj su morali odgovarati na provokativna pitanja - uključujući i jesu li već primijetili nečije 'crvene zastavice'. Nakon prvih dojmova, formirani su i parovi: Mica i Samraj, Jasmine i Lorenzo, Aidan i Ellie, Angelista i Ope, Lola i Sean te Robyn i Sam. Voditeljica Maya Jama objasnila je što traži kod natjecatelja: 'Samosvijest. Oni koji stvarno odjeknu su ljudi koji razumiju tko su ili se barem ne boje to otkriti pred svima. Samopouzdanje pomaže, ali autentičnost je ono što nekoga nosi do kraja', izjavila je.

Foto: Joel Anderson (Islanders) Rachel

Bombshell preokret od prvog dana

Idila nije dugo trajala. Svaka nada u postepeno upoznavanje raspršila se već sljedećeg jutra dolaskom prvih 'bomba' natjecatelja, Yasmin i Georgea, s misijom koja je šokirala sve. Dobili su dosad neviđenu moć: unutar 24 sata morali su potajno odlučiti kojeg će dečka i koju djevojku izbaciti iz vile. Time je odmah postavljen ton sezone koji potvrđuje najave producenata o fokusu na strategiju i 'igru', a ne samo na potragu za ljubavlju. Prvi dojmovi odjednom nisu bili važni samo za romantiku, već i za goli opstanak u showu, a svaki je natjecatelj morao dobro promisliti o svojim savezima i načinu na koji se predstavlja drugima.

Foto: Joel Anderson

Foto: Joel Anderson

Foto: Joel Anderson

Foto: Joel Anderson

Od nogometaša do braće u vili

Početnu postavu čini šarolika skupina samaca različitih profesija, od Seana iz irskog Galwaya do Jasmine iz Dubaija. Dinamiku je dodatno zakomplicirao ulazak Kavana Murphyja, mlađeg brata originalnog natjecatelja Aidana, unoseći neočekivanu obiteljsku dramu. Uz njega, stigla je i Halle Brown, kći nogometaša Wesa Browna, potvrđujući da sezona neće oskudijevati iznenađenjima. Glasine o mogućem ulasku novih natjecatelja, poput Luce Smitha, brata pjevačice Jorje Smith, i zvijezde realityja Elle Rae Wise, samo pojačavaju napetost i jamče publici neizvjesno ljeto.

Početak 13. sezone 'Love Islanda' postavio je visoka očekivanja za tjedne koji dolaze. Nova pravila koja testiraju odanost, moćni 'bomba' natjecatelji koji kroje sudbine i stalni pritisak pretvorili su vilu na Mallorci u poprište nemilosrdne igre ljubavi i strategije. Gledatelje čeka ljeto ispunjeno dramom, strastvenim poljupcima i teškim odlukama, dok se odnosi grade i ruše pred očima javnosti. Jedno je sigurno - u ovoj igri nitko nije siguran i sve je moguće. Od danas najnoviju sezonu možeš gledati na platformi Voyo.

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