Što se krije iza ludila za serijom Komar?

Ovaj misteriozni triler 'Komar', koji su mnogi odmah prozvali 'balkanskim Twin Peaksom', premijerno je prikazan na 30. Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio Nagradu publike i najavio dolazak nečeg potpuno novog na domaću televizijsku scenu.

Misterij na planinskom prevoju

Radnja serije započinje naizgled običnim, ali zlokobnim događajem: autobus koji prometuje na redovnoj liniji od Sarajeva do Jajca netragom nestaje na zloglasnom planinskom prevoju Komar. Dok državne institucije pokreću sporu i neučinkovitu istragu, putnici se bude u autobusu, parkiranom usred goleme livade okružene gustom šumom. Bez signala na mobitelima i bez ikakvog znaka civilizacije, njihova borba za povratak tek počinje.

U središtu priče je Mersiha, mlada novinarka koju tumači Lejla Hakalović. Njezin momak Miki bio je jedan od putnika u nestalom autobusu, što je potiče da, zajedno s najboljom prijateljicom Jasnom (Pia Vrdoljak), krene u vlastitu, očajničku potragu. Njihova istraga ubrzo ih uvlači u vrtlog mračnih tajni, otkrivajući da moćne sile rade sve kako bi spriječile da istina izađe na vidjelo. Put ih vodi kroz zaboravljene narodne legende, duboko zakopane obiteljske traume i stare državne tajne koje su trebale ostati skrivene.

Atmosfera koja ledi krv u žilama

Ono što 'Komar' izdvaja od drugih regionalnih produkcija jest njegova jedinstvena atmosfera. Kritičari i publika povlače paralele s kultnom serijom 'Twin Peaks' Davida Lyncha, i to s dobrim razlogom. Specifična, snolika atmosfera, nadrealni elementi i konstantan osjećaj jeze koji prožima izolirano planinsko okruženje stvaraju napetost koja se rijetko viđa. Serija vješto kombinira elemente psihološkog trilera, obiteljske drame, pa čak i znanstvene fantastike, dotičući se tema tajnih vladinih programa iz doba Jugoslavije, zataškanih eksperimenata i paralelnih svjetova. Neki su u njoj prepoznali i duh serije 'Izgubljeni', prateći sudbinu grupe ljudi odsječene od svijeta.

Iza projekta stoji snažna autorska ekipa predvođena autorom i showrunnerom Timurom Makarevićem, dok režiju potpisuju i Una Gunjak te Vedran Rupić. Vizualni identitet serije dodatno je pojačan korištenjem autentičnih lokacija poput Titovog bunkera u Konjicu, Travnika i planine Bjelašnice, što doprinosi mračnom i uvjerljivom tonu. U glumačkoj postavi, uz mlade nade, nalaze se i etablirana imena regionalne scene poput Feđe Štukana, Nikole Pejakovića i Izudina Bajrovića.

Globalni potencijal je prepoznat

Uspjeh serije nije ostao nezapažen. Prestižna njemačka kompanija Beta Film, jedna od vodećih europskih kuća za distribuciju TV sadržaja, preuzela je prava na globalnu distribuciju. To 'Komar' svrstava uz bok drugim regionalnim hitovima poput srbijanske serije 'Sablja' i bh. drame 'Znam kako dišeš' autorice Jasmile Žbanić, potvrđujući da kvalitetne priče s Balkana imaju svoje mjesto na svjetskom tržištu. S osam napetih epizoda, 'Komar' je dokaz da domaća produkcija može pomaknuti žanrovske granice i ponuditi publici intrigantno i vizualno impresivno iskustvo. Serija 'Komar' od danas je dostupna na platformi Voyo gdje će nove epizode izlaziti od srijede do subote.