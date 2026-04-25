Što se dogodi kad ljubav nije dovoljna: Švedska serija 'Threesome' koju morate pogledati

Priča prati Siri i Davida, mladi par iz Švedske koji živi u Londonu, čija se veza čini savršenom sve dok u nju ne uđe treća osoba. No, serija je puno više od svog provokativnog naslova; ona je duboka studija o ljubavi, povjerenju i bolnom putu samootkrivanja.

Više od provokacije

Radnja započinje kada Siri (Matilda Källström) i David (Simon Lööf), koji su zajedno od srednje škole, jedne kišne londonske noći upoznaju karizmatičnu francusku studenticu umjetnosti Camille (Alma Jodorowsky). Ono što uslijedi - seks utroje - nije samo šokantan zaplet, već katalizator koji razotkriva sve pukotine u njihovoj naizgled čvrstoj vezi. Redateljica Lisa Linnertorp i glumci svjesno su pristupili intimnim scenama. Glavna glumica Matilda Källström izjavila je kako je cilj bio snimiti 'dobre intimne scene koje djeluju autentično' i koje imaju svrhu, za razliku od mnogih koje ne pridonose radnji. Svaki dodir i pogled u seriji nose emocionalnu težinu i tjeraju likove, ali i gledatelje, na preispitivanje.

Brutalna iskrenost umjesto uljepšavanja

'Threesome' se odmiče od ispoliranih američkih priča o mladoj ljubavi. Ovdje nema uljepšavanja; sve je sirovo, emotivno i puno izdaje. Upotrebom ručne kamere, koja često prati Sirin zbunjeni pogled, gledatelj je uvučen izravno u njezin unutarnji nemir i kaos. Dijalozi su bolno realistični, a svađe toliko uvjerljive da stvaraju nelagodu. Iako je serija u potpunosti snimljena u švedskom Malmöu, uspješno dočarava atmosferu Londona i život mladih Šveđana u njemu. Kritičari su pohvalili seriju upravo zbog te hrabrosti da prikaže ljubav bez filtera, sa svim njezinim manama i bolnim trenucima.

Junakinja koju je teško voljeti, ali lako razumjeti

U središtu priče je Siri, kompleksan lik koji će podijeliti publiku. Nakon sudbonosne noći, ona počinje sabotirati vezu, projicirajući vlastitu krivnju i zbunjenost na Davida. Njezini postupci su često impulzivni, sebični i iracionalni, zbog čega ju je ponekad teško voljeti. S druge strane, David je prikazan kao partner pun ljubavi koji se očajnički trudi shvatiti što se događa, što patnju čini još većom. Međutim, upravo je u Sirinoj nesavršenosti njezina snaga. Matilda Källström, koja je za ovu ulogu nominirana za nagradu 'Zalando Rising Star', maestralno portretira djevojku koja se bori s vlastitim identitetom, pokušavajući shvatiti što želi od života i ljubavi. Gledatelji je možda neće opravdati, ali će mnogi u njezinim pogreškama prepoznati djelić vlastitih lutanja.

'Threesome' nije serija za opuštanje. Njezin eksplicitan sadržaj i emocionalna težina mogu biti izazovni. No, za one koji traže inteligentnu, provokativnu i duboko ljudsku dramu, ovo je nezaobilazno ostvarenje. To je priča o odrastanju i spoznaji da ljubav ponekad nije dovoljna, pogotovo ako prvo ne naučimo voljeti i razumjeti sami sebe. S drugom sezonom koja se bavi posljedicama prekida, ova serija potvrđuje svoj status jedne od najhrabrijih europskih drama posljednjih godina.

