Od 27.4. na voyo

Što se dogodi kad ljubav nije dovoljna: Švedska serija 'Threesome' koju morate pogledati

Što se dogodi kad ljubav nije dovoljna: Švedska serija 'Threesome' koju morate pogledati
Foto: Voyo

Švedska dramska serija 'Threesome' nudi publici sirov i beskompromisan pogled na modernu vezu koja se nađe na kušnji nakon jedne noći koja će sve promijeniti.

25.4.2026.
16:48
Hot.hr
Priča prati Siri i Davida, mladi par iz Švedske koji živi u Londonu, čija se veza čini savršenom sve dok u nju ne uđe treća osoba. No, serija je puno više od svog provokativnog naslova; ona je duboka studija o ljubavi, povjerenju i bolnom putu samootkrivanja.

Više od provokacije

Radnja započinje kada Siri (Matilda Källström) i David (Simon Lööf), koji su zajedno od srednje škole, jedne kišne londonske noći upoznaju karizmatičnu francusku studenticu umjetnosti Camille (Alma Jodorowsky). Ono što uslijedi - seks utroje - nije samo šokantan zaplet, već katalizator koji razotkriva sve pukotine u njihovoj naizgled čvrstoj vezi. Redateljica Lisa Linnertorp i glumci svjesno su pristupili intimnim scenama. Glavna glumica Matilda Källström izjavila je kako je cilj bio snimiti 'dobre intimne scene koje djeluju autentično' i koje imaju svrhu, za razliku od mnogih koje ne pridonose radnji. Svaki dodir i pogled u seriji nose emocionalnu težinu i tjeraju likove, ali i gledatelje, na preispitivanje.

Brutalna iskrenost umjesto uljepšavanja

'Threesome' se odmiče od ispoliranih američkih priča o mladoj ljubavi. Ovdje nema uljepšavanja; sve je sirovo, emotivno i puno izdaje. Upotrebom ručne kamere, koja često prati Sirin zbunjeni pogled, gledatelj je uvučen izravno u njezin unutarnji nemir i kaos. Dijalozi su bolno realistični, a svađe toliko uvjerljive da stvaraju nelagodu. Iako je serija u potpunosti snimljena u švedskom Malmöu, uspješno dočarava atmosferu Londona i život mladih Šveđana u njemu. Kritičari su pohvalili seriju upravo zbog te hrabrosti da prikaže ljubav bez filtera, sa svim njezinim manama i bolnim trenucima.

Junakinja koju je teško voljeti, ali lako razumjeti

U središtu priče je Siri, kompleksan lik koji će podijeliti publiku. Nakon sudbonosne noći, ona počinje sabotirati vezu, projicirajući vlastitu krivnju i zbunjenost na Davida. Njezini postupci su često impulzivni, sebični i iracionalni, zbog čega ju je ponekad teško voljeti. S druge strane, David je prikazan kao partner pun ljubavi koji se očajnički trudi shvatiti što se događa, što patnju čini još većom. Međutim, upravo je u Sirinoj nesavršenosti njezina snaga. Matilda Källström, koja je za ovu ulogu nominirana za nagradu 'Zalando Rising Star', maestralno portretira djevojku koja se bori s vlastitim identitetom, pokušavajući shvatiti što želi od života i ljubavi. Gledatelji je možda neće opravdati, ali će mnogi u njezinim pogreškama prepoznati djelić vlastitih lutanja.

'Threesome' nije serija za opuštanje. Njezin eksplicitan sadržaj i emocionalna težina mogu biti izazovni. No, za one koji traže inteligentnu, provokativnu i duboko ljudsku dramu, ovo je nezaobilazno ostvarenje. To je priča o odrastanju i spoznaji da ljubav ponekad nije dovoljna, pogotovo ako prvo ne naučimo voljeti i razumjeti sami sebe. S drugom sezonom koja se bavi posljedicama prekida, ova serija potvrđuje svoj status jedne od najhrabrijih europskih drama posljednjih godina.

Seriju 'Threesome' gledaj od ponedjeljka, 27. travnja na Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
