Slavonija na kušnji: Timovi 'Igre chefova' suočili se s tradicijom i modernom kuhinjom

Foto: Voyo

Timovi su imali novi zadatak: Pripremiti jela koja odražavaju dušu Slavonije za vrlo posebne goste: članove Kulturno-umjetničkog društva 'Smilje'.

11.5.2026.
10:16
Moderni pristup nasuprot klasici

Timovi su se odlučili za potpuno različite strategije kako bi impresionirali suce i goste. Crveni tim hrabro je zakoračio u modernu kuhinju, odabravši kao glavnu namirnicu crnu slavonsku svinju, pravu gastronomsku zvijezdu čije se tamno i sočno meso smatra okosnicom slavonske kuhinje. Njihov tanjur bio je moderna interpretacija klasika: crna svinja poslužena s kremom od buče i hrskavim čvarcima, malim prženim komadićima slanine koji jelima daju poseban okus i teksturu.

S druge strane, plavi tim ostao je vjeran tradiciji. Odlučili su se za pripremu fiš-paprikaša, kultnog slavonskog jela. Koristeći šarana i soma, njihov je cilj bio dočarati autentične okuse koje članovi KUD-a dobro poznaju i vole. Sivi tim pokušao je pronaći zlatnu sredinu, pripremajući pačja prsa s knedlama od šljiva, jelo koje spaja klasične sastojke u neočekivanoj, ali primamljivoj kombinaciji.

Napetost i tehničke pogreške

Kako je izazov odmicao, napetost u kuhinji je rasla. Timovi su se borili s vremenom, organizacijom i, najvažnije, usklađivanjem okusa. Pritisak kuhanja za goste koji su odrasli na slavonskim delicijama bio je golem, što je dovelo do nesuglasica unutar timova oko finalne prezentacije i jačine začina.

Nakon zahtjevnog slavonskog izazova, uslijedio je eliminacijski krug koji je dodatno testirao vještine preostalih kandidata. Pred njih su stavljene namirnice poput ribe, škampa, grdobine i bifteka, a morali su pripremiti i deserte. Dodatni izazov bio je sljubljivanje jela s vinima poznate baranjske vinarije Belje, čime se testiralo i njihovo poznavanje enologije. Ovaj dio natjecanja, nažalost, obilježile su brojne tehničke pogreške, pokazujući da i iskusni kuhari pod pritiskom mogu posustati.

Natjecateljska atmosfera u showu 'Igra chefova' postaje sve intenzivnija, a slavonski izazov pokazao je koliko je teško balansirati između poštovanja tradicije i želje za inovacijom. Preostali kandidati morat će pokazati još više znanja i kreativnosti kako bi se približili pobjedi. Show 'Igru chefova' gledaj od nedjelje do utorka 24 sata prije svih na Voyo, a na RTL-u u terminu od 21:15 od ponedjeljka do srijede.

