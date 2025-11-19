Serija 'Deca zla' briljira na IMDb-u s ocjenom 8,2

Kada se na IMDb-u pojavi ocjena 8,2/10, jasno je da je riječ o naslovu koji plijeni pažnju publike. Serija 'Deca zla', koju gledajte na platformi Voyo, potpuno opravdava tu ocjenu. Ovaj mračni, intenzivni triler pokazao se kao jedan od najambicioznijih regionalnih projekata posljednjih godina.

Priča koja bez rukavica ulazi u svijet moći i korupcije

Radnja 'Dece zla' počinje pronalaskom mrtvog političara u luksuznoj vili na Dedinju. U ruci mu se nalazi krvavi dukat, detalj koji odmah otvara prostor teorijama o ritualnom ubojstvu. Ubrzo postaje jasno da je ubojstvo tek početak velike priče o moći, zakulisnim igrama i korupciji na najvišim razinama.

Foto: Voyo

Kroz seriju pratimo odvjetnika Nikolu Bobića, čovjeka koji ulazi u opasnu zonu prepunu tajni i interesa ljudi koji su navikli biti nedodirljivi. Kako se istraga širi, tako raste pritisak na sve uključene — od policije do političara i pravosudnog sustava. Upravo ta sinergija kriminalističkog i pravosudnog trilera daje seriji specifičan ton koji je publika prepoznala.

Serija prema hvaljenom romanu suca

Serija 'Deca zla' može se pohvaliti vrlo jakom glumačkom postavom. Glavnu ulogu odvjetnika Nikole Bobića tumači Radovan Vujović, čija izvedba nosi velik dio emocionalnog tereta serije. Uz njega se ističu Jovana Stojiljković, Milica Janevski i Anica Dobra, glumci koji su već prepoznati po snažnim ulogama u regionalnim dramama.U seriji igraju i Nikola Kojo, Jovana Stojiljković, Milica Janevski, Zoran Cvijanović i Slaven Došlo, čineći iznimno snažan glumački ansambl koji autentično dočarava tamnu stranu metropole.

Foto: Voyo

Seriju potpisuju redatelji Ivan Stefanović i Vladimir Tagić, dok je scenarij nastao prema romanu suca i pisca Miodraga Majića. Ta autentičnost – pisac koji godinama radi u pravosuđu – osjeća se u svakoj epizodi. Upravo zato serija ima uvjerljiv ton i realističan prikaz sustava koji puca pod teretom vlastite korupcije.

'Deca zla' na Voyo među najgledanijim naslovima

Seija 'Deca zla' je postala jedan od najtraženijih naslova i na platformi Voyo već pri prvim epizodama. Publiku je privukla upravo kombinacija napetosti, glumačkih izvedbi i realističnog pristupa temama koje su na Balkanu itekako prepoznatljive. Visoka IMDb ocjena 8,2/10 samo potvrđuje kvalitetu koja se rijetko viđa u regionalnim serijama ovakvog žanra. No, od ostalih je regionalnih serija izdvaja vješto kombiniranje najboljih elemenata koje imaju i druge serije uz dodatak autentičnosti i društvenog komentara.

Jer, sa snažnom glumačkom ekipom i temama koje diraju samu srž balkanske realnosti, 'Deca zla' spada u serije koje se gledaju u dahu. Mračna atmosfera, intrigantni likovi i slojevita radnja čine je jednim od najuzbudljivijih naslova.

Seriju 'Deca zla' gledajte odmah na platformi Voyo!