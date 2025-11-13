Serija koja razotkriva lice pravde, moći i zla u srcu Beograda uskoro dolazi na Voyo

Napeti krimitriler koji otkriva najmračnije tajne suvremenog društva u pričama o zločinu, pravdi i iskupljenju od 15. studenoga dostupan je na platformi Voyo. Serija 'Deca zla' temelji se na istoimenom romanu suca i pisca Miodraga Majića, koji je svojim djelom izazvao snažne reakcije i otvorio važna društvena pitanja. Radnja počinje ubojstvom utjecajnog političara u luksuznoj vili na Dedinju.

Kada istražitelji u ruci žrtve pronađu krvavi dukat - simbol ritualnog zločina, pokreće se lavina događaja koja razotkriva svijet prepun moći, korupcije, strasti, osvete i moralnih dilema. Serija vješto spaja elemente pravne drame, trilera i psihološkog portreta društva u kojem granica između dobra i zla postupno nestaje.

Premijerno je prikazana 2023. godine, a režiju potpisuju Ivan Stefanović i Vladimir Tagić, autori poznati po tome što stvaraju realističnu atmosferu i snažan vizualni identitet. Scenarij su napisali Katarina Mitrović i Bojan Vuletić dok autor romana Miodrag Majić ističe kako je ekranizacija bila prirodan slijed nakon uspjeha knjige.

''Od trenutka kada se pojavio roman 'Deca zla', jedan od najčešćih komentara bio je da po tekstu treba snimiti seriju… Iskreno se radujem što se želja većine i ispunila. Hvala vam što ste bili strpljivi i što ste vjerovali u ovu priču'', rekao je svojedobno Majić.

Koliko smo spremni zaroniti u vlastitu tamu?

U ulozi odvjetnika Nikole Bobića, čovjeka rastrganog između istine i vlastitih demona, nalazi se Radovan Vujović, koji otkriva da je svoj lik oblikovao oslanjajući se na vlastito istraživanje i razgovore s pravnicima i ljudima koji su proživjeli slične traume.

Jednu od ključnih uloga tumači i Anica Dobra, koja ističe da joj je rad na ovom projektu - dao krila. „Redatelji Tagić i Stefanović potrudili su se da se u svojoj ulozi istodobno izgubim i pronađem - što zapravo i najbolje opisuje moj lik“, otkriva jedna od istaknutijih srpskih glumica.

Uz njih, u seriji igraju i Nikola Kojo, Jovana Stojiljković, Milica Janevski, Zoran Cvijanović i Slaven Došlo, čineći iznimno snažan glumački ansambl koji autentično dočarava tamnu stranu metropole. Serija 'Deca zla' ne ostavlja gledatelja ravnodušnim - svaki lik nosi svoje breme, a njihove priče pitaju nas koliko smo spremni suočiti se s vlastitim tamnim stranama. Kritičari ističu 'Decu zla' kao jedno od najzrelijih domaćih ostvarenja posljednjih godina - seriju koja ne nudi jednostavne odgovore, nego nas tjera da se suočimo s vlastitim sjenama.

