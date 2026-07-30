Put od dječaka iz Thala do Conana: Što je Arnold Schwarzenegger radio prije slave?

Iako ga danas pamtimo po ulozi Terminatora, njegov put do zvijezda bio je popločan željezom, disciplinom i vizijom rođenom u malom austrijskom selu. Prije Hollywooda i politike, Schwarzenegger je morao osvojiti svijet na posve drugačiji način, gradeći temelje za jednu od najprepoznatljivijih karijera današnjice.

Kralj bodybuildinga

Rođen 30. srpnja 1947. u Thalu, Schwarzenegger je odrastao u strogim i skromnim uvjetima poslijeratne Austrije. San o Americi, potaknut filmovima, vodio ga je u teretanu. Inspiriran filmskim snagatorima poput Rega Parka, s petnaest godina započeo je s dizanjem utega. Njegova predanost bila je fanatična - navodno je provaljivao u lokalnu teretanu vikendom kako bi odradio trening. Ubrzo su stigli i rezultati. S dvadeset godina postao je najmlađi osvajač titule Mr. Universe, koju će osvojiti još tri puta. Kruna njegove sportske karijere bilo je natjecanje Mr. Olympia, koje je osvojio čak sedam puta, zacementiravši svoj status 'Austrijskog hrasta' i, za mnoge, najvećeg bodybuildera svih vremena.

Foto: SLM Production Group/Silver Pi/AFP/Profimedia

Foto: Amercent Films/American Entert/Christophel Collection/Profimedia

Prvi koraci u Hollywoodu

Bodybuilding je bio karta za Ameriku, no pravi cilj bila je filmska slava. Početak je bio težak. Agenti su mu govorili da je njegovo tijelo 'previše čudno', naglasak smiješan, a prezime predugo. Prvi film, 'Herkul u New Yorku' (1970.), bio je neslavan - glas mu je sinkroniziran, a na špici je potpisan kao Arnold Strong. Prekretnica stiže s dokumentarcem 'Pumping Iron' (1977.), koji je američkoj publici otkrio njegovu karizmu. To mu je otvorilo vrata za ulogu koja ga je definirala kao akcijskog junaka - 'Barbar Conan' (1982.). Film je postao svjetski hit i potvrdio da njegova pojava pripada velikom platnu. U tom razdoblju snimio je i fantastični film 'Crvena Sonja' (1985.), klasik koji se i danas rado gleda, a dostupan je na platformi Voyo.

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Schwarzeneggerova priča prije 'Terminatora' i globalne slave svjedočanstvo je nevjerojatne volje i jasne vizije. Svaki podignuti uteg i svaka osvojena titula bili su pomno isplanirani koraci prema ostvarenju američkog sna. Njegova kasnija karijera, od najplaćenijeg glumca do guvernera Kalifornije, izgrađena je na temeljima postavljenim u znojnim teretanama šezdesetih i sedamdesetih. Bio je to put na kojem je dokazao da se mišići, uz pamet i beskompromisnu upornost, mogu pretvoriti u ostavštinu koja nadilazi i sport i film. Arnolda Shwarzeneggera gledaj u filmovima na platformi Voyo: 'Sirovi ugovor', 'Crvena Sonja' i 'Lov na superubojicu'.