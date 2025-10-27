Prvu regionalnu horor seriju Crna svadba gledatelji ocijenili 8/10

'Crna svadba', prva regionalna horor serija, naišla je na izuzetne reakcije publike. Gledatelji su je na Imdb-u ocijenili visokom ocjenom 8/10, čime se svrstava među najuspješnije produkcije s ovih prostora. Svih deset epizoda možete pogledati odmah na platformi Voyo, a već se šuška o novoj sezoni. 'Najstrašnije' doba godine - Noć vještica - idealno je da uklopite 'Crnu svadbu' u svoj popis za gledanje.

Ritual, magija i zločin - jezivi kadrovi koji vas neće ostaviti ravnodušnima

Radnja serije započinje šokantnim događajem u zabačenom selu na istoku Srbije – miran čovjek po imenu Mitar (Slavko Štimac) jednog dana brutalno ubija dvanaest svojih susjeda. Na mjesto zločina stiže Petar Ćirić (Uliks Fehmiu), stručnjak za pregovore, zajedno s inspektorima Banetom Tomićem (Nikola Kojo) i Igorom Blagojevićem (Nebojša Milovanović), te psihologinjom Natašom Janković (Jelena Đokić). Iako slučaj u početku djeluje kao klasičan psihološki zločin, istraga ubrzo otkriva slojeve mračne simbolike, vlaške magije i zaboravljenih rituala koji otvaraju vrata nečemu što je možda starije od samog čovjeka.

Foto: Voyo

Prvi balkanski horor hvali i publika i kritika

'Crna svadba' se odvažila na ono što rijetko koja regionalna serija uspijeva – spojiti lokalni folklor, mistiku i modernu kriminalističku priču. Kritičari su je opisali kao “prvi istinski balkanski horor” koji kombinira elemente psihološke napetosti, mitologije i društvenih tema. Publika ju je proglasila “mračnim draguljem” koji pokazuje da horor žanr može postojati i izvan Hollywooda.

Serija je oduševila i produkcijskim standardima – vizualno upečatljiva, snimljena u realnim ruralnim ambijentima, s atmosferom koja priziva maglovite šume i stare legende. Upravo to ju čini idealnom za jesenje bingeanje uoči Noći vještica.

Foto: Voyo

Uz već spomenute glavne glumce, u seriji se pojavljuju i Predrag Bjelac, Toni Mihajlovski, Borka Tomović i Vojin Ćetković. Režiju potpisuju Nemanja Ćipranić i Strahinja Madžarević, a scenarij vješto balansira između stvarnosti i mitologije, postavljajući pitanja o granicama ljudskog uma i nevidljivih sila koje njime vladaju.

Publika je pohvalila i snažnu glumačku postavu, osobito Nikolu Koju, koji je po mnogima “najbolje utjelovio policajca rastrganog između razuma i praznovjerja”.

Foto: Voyo

Za ljubitelje napetosti, psihološkog trilera i jezivih misterija, ovo je serija koju vrijedi pogledati upravo u najstrašnijem dijelu godine.'Crna svadba' na Voyo nudi savršenu dozu tame i napetosti koja će vas natjerati da dvaput pogledate iza sebe.