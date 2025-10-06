Jedna od najslavnijih glumica regije rodom je iz Splita, a u 'Tajkunu' igra Radu Estradu

Rada Estrada koju glumi Jelena Đokić (48) druga je supruga Vladana Simonovića, majka njihove Mile i žena koja u drugoj sezoni "Tajkuna" dobiva više zasluženog prostora. Njezina kći problematična je tinejdžerica koja se teško nosi sa svim obiteljskim teškoćama, a bivši muž je beogradski tajkun koji je uvijek na samom rubu.

Kad napetosti eskaliraju, Rada preuzima nakratko konce u svoje ruke - i poslovno i privatno te time dokazuje da razvod nije narušio povjerenje i roditeljsko jedinstvo s Vladanom. Brine za bivšeg muža i kći u maniri prave nervozne, pomalo histerične žene koja daje sve od sebe da njihovi dinamični životi ostanu pod kontrolom.

Foto: Voyo

Ulogu Rade ponijela je izvrsna Jelena Đokić, jedna od najvećih glumica u regiji. Iznimno veliki broj kazališnih, televizijskih i filmskih uloga Jelena ima iza sebe te jedna od najcjenjenijih glumica u regiji. Rođena u Splitu, sa svega 14 godina napustila je rodni grad i u Herceg Novom završila srednju školu. Akademiju je, pak, završila u Cetinju, a po završetku studija odabrala je graditi život i karijeru u Beogradu.

Foto: Voyo

Pokazalo se to kao ispravna odluka, Jelena je izgradila izvanrednu karijeru, a domaća publika imala ju je prilike gledati u nizu serija i filmova koji su tijekom više desetljeća osvajali publiku širom regije.

