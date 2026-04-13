Prve dvije epizode kulinarskog spektakla 'Igra chefova' već je na Voyo: Sve što trebate znati o novom showu

Hrvatska je sedma zemlja koja adaptira show 'Igra chefova' međunarodno uspješan format, a gledatelje očekuje napeta sezona.

Tri chefa, tri vizije, jedan cilj

U srcu formata nalaze se tri iznimne ličnosti hrvatske gastronomske scene, koji neće biti samo suci, već i mentori i zapovjednici svojih timova. Prvi od njih je Toni Boban, 'mediteranska vatra' iz splitske K.užine, chef koji je karijeru posvetio pretvaranju tradicije u nešto neočekivano. 'Bit će tu iskusnih chefova, ali i amatera s iznenađujućom kreativnošću, što će natjecanje učiniti još zahtjevnijim', najavio je Boban.

Nasuprot njemu stoji Stiven Vunić, kreativna snaga kvarnerskog restorana Zijavica i jedan od deset najboljih chefova u Hrvatskoj. Njegov pristup temelji se na disciplini, ratničkom mentalitetu i kirurškoj preciznosti, a to će tražiti i od svog tima.

Treći član žirija je Tibor Valinčić, najmlađi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom. On u natjecanje ulazi zbog timskog duha, uvjeren da će presuditi emocije i snalažljivost. 'Vjerujem da će prilagodljivost i snalažljivost na kraju odlučiti tko dolazi do vrha', ističe Valinčić.

Slijepe audicije kao prvi test

Natjecanje koje vodi Marijana Batinić započinje najuzbudljivijom fazom - slijepim audicijama. U prvoj epizodi u jedinstvenom procesu odabira kandidata. Naime, natjecatelji, čiji je raspon godina od 19 do čak 70, pripremat će svoja jela u jednoj prostoriji, dok će ih chefovi ocjenjivati u drugoj, potpuno odvojeni od njih.

Jela će do žirija stizati na impresivnoj, 32 metra dugoj pokretnoj traci. Boban, Vunić i Valinčić kušat će tanjure ne znajući apsolutno ništa o osobi koja ih je pripremila - ni ime, ni iskustvo, ni porijeklo. Jedini kriterij za prolazak dalje bit će okus. U ovoj fazi nema privilegija, a amateri imaju jednaku priliku impresionirati žiri kao i iskusni profesionalci. Na temelju onoga što kušaju, chefovi će odlučivati koje kandidate žele u svojim budućim timovima.

Nakon formiranja timova, dinamika se u potpunosti mijenja. Chefovi postaju zapovjednici, a svaki izazov postaje borba za opstanak cijelog tima. Svaka pogreška odrazit će se na sve, a svaka pobjeda slavit će se zajedno, stvarajući napetost koja će gledatelje zasigurno prikovati uz ekrane.