Paulina P. na velikom platnu: Više od obične lektire
Gotovo da nema školarca u Hrvatskoj koji nije čitao ili barem čuo za 'Dnevnik Pauline P.', književni serijal autorice Sanje Polak koji je od 2000. godine postao nezaobilazna lektira za treći razred osnovne škole.
Duhovita, samouvjerena i uvijek iskrena, Paulina P. postala je junakinja s kojom su se poistovjetile generacije, a njezin uspješan prelazak na filmsko platno samo je potvrdio status ovog kulturnog fenomena.
Film 'Dnevnik Pauline P.' iz 2023. godine, u režiji iskusnog Nevena Hitreca, vješto je prenio šarm i energiju književnog predloška, stvorivši jedan od najgledanijih domaćih dječjih filmova desetljeća s više od devedeset tisuća gledatelja u kinima.
Priča koja razumije današnju djecu
Ključ uspjeha Pauline P. leži u njezinoj autentičnosti. Priča nije smještena u neko davno, idealizirano djetinjstvo, već u sadašnjost, ispunjenu mobitelima, generacijskim slengom i svakodnevnim izazovima s kojima se djeca susreću. Autorica Sanja Polak, a kasnije i scenaristica Dora Delbianco, uspjele su stvoriti svijet koji je djeci prepoznatljiv. Paulina nije savršeno dijete; ona griješi, osjeća ljubomoru prema novoj učenici Ani i bori se s nesuglasicama roditelja.
Upravo ta nesavršenost čini je stvarnom i omogućuje djeci laku identifikaciju. Kroz duhovite situacije i bez nametljivog dociranja, priča obrađuje važne teme poput prijateljstva, prvih simpatija i obiteljskih odnosa. Dnevnička forma, podijeljena na kratke i zabavne crtice po mjesecima školske godine, dodatno olakšava čitanje i praćenje radnje.
Filmska čarolija s važnom porukom
Redatelj Neven Hitrec vizualno je obogatio priču koristeći jarke boje, elemente animacije i kolažni ritam koji savršeno dočaravaju dječju maštu i energiju dnevnika. Film je, kako navode kritike, smješten u stvarni svijet, ali s 'daškom čarolije' koja proizlazi iz Paulinine jedinstvene perspektive. Glavnu ulogu sjajno je odigrala mlada Katja Matković, dok su u ulogama roditelja i učitelja nastupila poznata glumačka imena poput Judite Franković Brdar, Igora Kovača i Borka Perića.
Osim što je zabavan, film nosi i snažne pouke. Jedan od središnjih motiva je Paulinin odnos s novom učenicom, kroz koji uči o prevladavanju ponosa i ljubomore kao putu do iskrenog prijateljstva. Priča naglašava i važnost otvorene komunikacije unutar obitelji te uči djecu da vanjski izgled nije najvažniji, što je sjajno prikazano kroz komičnu zgodu s kupnjom skija. Paulina potiče mlade gledatelje da budu hrabri, razmišljaju svojom glavom i aktivno traže rješenja za probleme, razvijajući tako svoju emocionalnu i socijalnu inteligenciju.
Uspjeh filma potvrđen je i na brojnim međunarodnim festivalima, od Pule do Tallinna, gdje je osvajao nagrade i simpatije publike, a snimljen je i nastavak 'Drugi dnevnik Pauline P.', koji prati njezine nove avanture u petom razredu. Paulina P. dokaz je da kvalitetna domaća priča, ispričana iskreno i s puno srca, može osvojiti sve generacije i ostati relevantna godinama nakon svog nastanka.
