Paulina P. na velikom platnu: Više od obične lektire

Duhovita, samouvjerena i uvijek iskrena, Paulina P. postala je junakinja s kojom su se poistovjetile generacije, a njezin uspješan prelazak na filmsko platno samo je potvrdio status ovog kulturnog fenomena.

Film 'Dnevnik Pauline P.' iz 2023. godine, u režiji iskusnog Nevena Hitreca, vješto je prenio šarm i energiju književnog predloška, stvorivši jedan od najgledanijih domaćih dječjih filmova desetljeća s više od devedeset tisuća gledatelja u kinima.

Priča koja razumije današnju djecu

Ključ uspjeha Pauline P. leži u njezinoj autentičnosti. Priča nije smještena u neko davno, idealizirano djetinjstvo, već u sadašnjost, ispunjenu mobitelima, generacijskim slengom i svakodnevnim izazovima s kojima se djeca susreću. Autorica Sanja Polak, a kasnije i scenaristica Dora Delbianco, uspjele su stvoriti svijet koji je djeci prepoznatljiv. Paulina nije savršeno dijete; ona griješi, osjeća ljubomoru prema novoj učenici Ani i bori se s nesuglasicama roditelja.

Upravo ta nesavršenost čini je stvarnom i omogućuje djeci laku identifikaciju. Kroz duhovite situacije i bez nametljivog dociranja, priča obrađuje važne teme poput prijateljstva, prvih simpatija i obiteljskih odnosa. Dnevnička forma, podijeljena na kratke i zabavne crtice po mjesecima školske godine, dodatno olakšava čitanje i praćenje radnje.

Filmska čarolija s važnom porukom

Redatelj Neven Hitrec vizualno je obogatio priču koristeći jarke boje, elemente animacije i kolažni ritam koji savršeno dočaravaju dječju maštu i energiju dnevnika. Film je, kako navode kritike, smješten u stvarni svijet, ali s 'daškom čarolije' koja proizlazi iz Paulinine jedinstvene perspektive. Glavnu ulogu sjajno je odigrala mlada Katja Matković, dok su u ulogama roditelja i učitelja nastupila poznata glumačka imena poput Judite Franković Brdar, Igora Kovača i Borka Perića.

Osim što je zabavan, film nosi i snažne pouke. Jedan od središnjih motiva je Paulinin odnos s novom učenicom, kroz koji uči o prevladavanju ponosa i ljubomore kao putu do iskrenog prijateljstva. Priča naglašava i važnost otvorene komunikacije unutar obitelji te uči djecu da vanjski izgled nije najvažniji, što je sjajno prikazano kroz komičnu zgodu s kupnjom skija. Paulina potiče mlade gledatelje da budu hrabri, razmišljaju svojom glavom i aktivno traže rješenja za probleme, razvijajući tako svoju emocionalnu i socijalnu inteligenciju.

Uspjeh filma potvrđen je i na brojnim međunarodnim festivalima, od Pule do Tallinna, gdje je osvajao nagrade i simpatije publike, a snimljen je i nastavak 'Drugi dnevnik Pauline P.', koji prati njezine nove avanture u petom razredu. Paulina P. dokaz je da kvalitetna domaća priča, ispričana iskreno i s puno srca, može osvojiti sve generacije i ostati relevantna godinama nakon svog nastanka.

Prvi film kolekcije 'Dnenvik Pauline P.' možete pogledati odmah na Voyo platformi.