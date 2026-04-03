Otkrijte nepoznatu stranu Maxa Verstappena

Kroz seriju ekskluzivnih dokumentaraca tokom cijelog mjeseca travnja na platformi Voyo, publika će dobiti jedinstven uvid u čovjeka iza kacige, otkrivajući slojeve osobnosti koji se rijetko viđaju pod svjetlima reflektora.

Foto: TMDB

Od obiteljske žrtve do vrha svijeta

Središnja tema koja se provlači kroz mnoge projekte jest Maxov privatni život i temelji na kojima je izgrađena njegova karijera. serija duboko zaranja u njegovo odrastanje i kompleksan odnos s ocem, Josom Verstappenom. Serija ne bježi od prikaza ogromnog pritiska i žrtava koje je cijela obitelj podnijela, a kroz intimne intervjue s majkom Sophie Kumpen i djevojkom Kelly Piquet, otkriva se Maxova mentalna snaga i disciplina.

Za razliku od produkcija poput 'Drive to Survive', ove serije nude autentičniji pristup. Redatelj Nick Hoedeman često je sam snimao Maxa, čime je postigao opuštenu atmosferu i snimke koje prikazuju vozača u njegovom prirodnom okruženju, daleko od buke paddocka. Većina ovog sadržaja nastala je u suradnji sa streaming servisom Viaplay, koji je postao svojevrsna arhiva njegove karijere.

Foto: TMDB

Više od vozača: Poduzetnik i mentor

Dokumentarci o Verstappenu ne prikazuju ga samo kao natjecatelja, već i kao poduzetnika i mentora nove generacije vozača. Serijal prati njegove strasti izvan Formule 1. Gledatelji ga mogu vidjeti u ulozi vlasnika tima Verstappen.com Racing, mentora prijatelju Thierryju Vermeulenu u DTM seriji te kao strastvenog sim-racera u timu Redline.

Foto: images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prva serija u kolekciji čija je prva epizoda već dostupna na platformi Voyo je 'Max Verstappen: Slobodni lav', epizode će izlaziti svaki dan u ponoć, a svaki petak u mjesecu travnju izlaziti će novi serijal: 'Max Verstappen: Izvan utabanih staza', 'Max Verstappen: Anatomija prvaka' i '10 godina Maxa Verstappena'.

Foto: TMDB

Kroz opsežnu kolekciju koja sada broji više od deset naslova, stvorena je sveobuhvatna slika sportaša koji je puno više od onoga što vidimo nedjeljom na stazi. Ovi dokumentarci ne slave samo pobjede, već istražuju cijenu uspjeha, obiteljsku dinamiku i viziju koja oblikuje nasljeđe jednog od najvećih vozača svoje generacije.