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Ostavio posao policajca zbog Love Islanda, a sada ga kritizira i gradonačelnik: 'Razočarani smo'

Ostavio posao policajca zbog Love Islanda, a sada ga kritizira i gradonačelnik: 'Razočarani smo'
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Foto: ITV

San o slavi, ljubavi i bogatstvu. Sudjelovanje u globalno popularnom reality showu 'Love Island' za mnoge je prilika života, no za neke se pretvori u gorko razočaranje

26.6.2026.
16:20
Hot.hr
ITV
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Policajac u vili, gradonačelnik u nevjerici

Najnoviji primjer koji je uzburkao javnost je onaj Seana Reifela, sada već bivšeg policajca iz Bethlehema u Pennsylvaniji. Prije ulaska u američku verziju 'Love Islanda', Reifel je dao otkaz u policijskoj postaji. Ironično, gledateljima se u promotivnom videu predstavio riječima: 'Nisam model, nisam glumac; ja sam zapravo policajac'. Istina je, međutim, da je svoju značku i uniformu ostavio iza sebe. Njegova odluka izazvala je oštru reakciju gradonačelnika J. Williama Reynoldsa. 'Naša policijska uprava potrošila je mnogo vremena i tisuće dolara poreznih obveznika na njegovu obuku. Razočarani smo što je otišao jer sada imamo upražnjeno mjesto koje je nemoguće popuniti do sljedeće godine', izjavio je Reynolds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘U ovoj ekonomiji?!’

Reifel nije jedini koji je zbog showa žrtvovao karijeru. I natjecateljica Trinity Tatum otkrila je da je dala otkaz kako bi sudjelovala u osmoj sezoni. Ova je odluka potaknula lavinu komentara na društvenim mrežama. 'Dati otkaz da bi išao na Love Island? U ovoj ekonomiji?!', glasio je jedan od tipičnih komentara na platformi X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Put do slave popločan je neizvjesnošću

Sudbina ovih natjecatelja podsjetnik je na visoke uloge koje prate ulazak u svijet reality televizije. Dok pobjednici osvajaju novčanu nagradu i slavu, mnogi drugi provedu tek nekoliko dana u vili. Za svakog tko osigura unosne ugovore i postane influencer, postoji niz onih koji se vrate kući za manje od tjedan dana. Ipak, neki i kratak boravak vide kao uspjeh. Irski youtuber Rob Lipsett u vili je proveo samo tri dana, no tvrdi da mu je to iskustvo 'masovno pomoglo u rastu društvenih kanala, što je uvelike pomoglo njegovom poslu'. Najdrastičniji primjer je ipak onaj manekenke Shannon Singh, izbačene nakon svega 48 sati, što je jedan od najkraćih boravaka u povijesti showa.

 

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