Osječki glumac Zlatko Burić ostvario je ulogu u novoj hit seriji skandinavske produkcije

Nakon što je osvojio Europu i Hollywood, osječki glumac s danskom adresom postao je dio zvjezdane postave nove švedske kriminalističke serije 'Jana: Doživotno obilježena', mračnog i napetog trilera koji već privlači veliku pozornost publike i kritike. Ova uloga samo je još jedna potvrda Burićeva statusa kao jednog od najtraženijih karakternih glumaca svoje generacije, čija karijera pokazuje nevjerojatnu širinu, od avangardnog teatra do blockbustera i prestižnih europskih drama.

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Mračna priča o prošlosti koja proganja

Radnja serije, temeljena na bestseleru švedske spisateljice Emelie Schepp, uvlači gledatelje u zamršenu istragu ubojstva visokopozicioniranog dužnosnika Migracijskog zavoda u Norrköpingu. Slučaj preuzima mlada i ambiciozna pomoćnica tužitelja, Jana Berzelius, koju glumi talentirana Madeleine Martin. Međutim, Jana nije samo briljantna pravnica; ona je i žena koju progone mučne noćne more, posljedica traumatičnog djetinjstva koje je provela kao izbjeglica i bivša djevojčica-vojnik iz ratom razorene zemlje.

Foto: TMDB

Kako istraga odmiče, a naizgled nepovezani tragovi počinju se spajati, Jana na tijelu osumnjičenika otkriva ožiljke koji u njoj bude zaboravljena sjećanja. Ubrzo shvaća da je ubojstvo neraskidivo povezano s njezinom vlastitom potisnutom prošlošću. U utrci s vremenom, primorana je zaroniti duboko u tamu vlastite povijesti kako bi pronašla ubojicu prije policije i otkrila zastrašujuću istinu o sebi. Serija od šest epizoda, koju potpisuju redatelji Felix Herngren i Henrik Björn, odlikuje se napetom atmosferom, kompleksnim likovima i besprijekornom produkcijom koja je zaštitni znak skandinavskog noira. Uz Burića i Martin, u seriji glumi i krema švedskog glumišta, uključujući Pernillu August, Johana Ulvesona i Suzanne Reuter.

Foto: TMDB

Od osječke avangarde do holivudskih blockbustera

Put Zlatka Burića do svjetske slave bio je sve samo ne konvencionalan. Rođen 1953. godine u Osijeku, glumački se kalio na Dramskom studiju, a sedamdesetih i početkom osamdesetih godina bio je jedan od ključnih članova legendarne zagrebačke eksperimentalne kazališne skupine Kugla Glumište.

Njegov talent nije ostao nezapažen ni u Hollywoodu. Šira publika pamtit će ga po ulozi ekscentričnog ruskog milijardera Yurija Karpova u apokaliptičnom spektaklu Rolanda Emmericha '2012'. Ipak, vrhunac dosadašnje karijere stigao je s filmom 'Trokut tuge' Rubena Östlunda, dobitnikom Zlatne palme u Cannesu 2022. godine. Za maestralnu izvedbu ruskog oligarha Dimitrija, Burić je nagrađen Europskom filmskom nagradom za najboljeg glumca, svojevrsnim europskim Oscarom, čime je zacementirao svoj status u samom vrhu europskog filma. Njegov angažman ne staje, a na popisu nadolazećih projekata nalaze se i holivudski hitovi poput 'Superman' i 'The Bride!'.

Foto: TMDB

Foto: TMDB

Foto: TMDB

Uloga koja intrigira

U seriji 'Jana: Doživotno obilježena', Burić tumači lik Gavrila Bolanakija, zvanog 'Baba', čija je uloga obavijena velom tajne i ključna za rasplet misterija povezanog s Janinom prošlošću. Njegova pojava unosi dodatnu dimenziju napetosti i intrige, a suradnja s vrhunskim švedskim redateljima i glumcima još jednom dokazuje koliki ugled uživa na europskoj filmskoj i televizijskoj sceni. Ova serija, koja od sutra, 26.6. možete gledati na platformi Voyo. predstavlja još jedan vrijedan dragulj u bogatoj filmografiji Zlatka Burića.