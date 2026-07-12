Od zatvorske ćelije do Bostonskog maratona: nevjerojatna priča Markellea 'Gazele' Taylora

Prije bi se reklo da trči s njom. Svakim korakom na stazama Kalifornije, noseći teret 18 godina zatvora, on ispisuje novo poglavlje. Umjesto zatvorske odore, danas nosi trenirku s nadimkom 'The Gazelle' (Gazela), simbolom čovjeka koji je u trčanju pronašao ne samo slobodu, već i iskupljenje.

Put iskupljenja iza rešetaka

Taylorova priča počinje daleko od maratonskih staza. Odrastao je u nasilnom okruženju Chicaga, kasnije San Francisca. Zlostavljanje od očuha i vršnjačko nasilje gurnuli su ga u alkoholizam s 13 godina. Taj put doveo ga je do tragične noći kad je napao svoju trudnu djevojku, što je izazvalo prijevremeni porođaj. Sin mu je preminuo u bolnici 27 dana kasnije od infekcije. Taylor, koji se sam predao policiji, osuđen je za ubojstvo drugog stupnja na doživotnu kaznu s mogućnošću pomilovanja nakon petnaest godina. Zatvor ga je natjerao na trijeznost i dao mu desetljeća da se suoči s vlastitim demonima prošlosti.

Preokret se dogodio u zloglasnom zatvoru San Quentin. Tamo je godinama odbijao pozive u zatvorski trkački klub '1000 Mile Club', koji vode volonteri. Kad je napokon pristao, jedva je pretrčao jedan krug dvorišta. Motivacija je stigla u najcrnjem obliku - samoubojstvo bliskog prijatelja. 'Kad si je prijatelj oduzeo život, to me natjeralo da trčim više', prisjetio se. Trčanje je postalo njegov bijeg i terapija, način da se nosi s krivnjom i tjeskobom. Dok je tjerao tijelo brže, um ga je pratio. Nije bježao od nečega, već je trčao prema nečemu. 'Četiri godine prije pomilovanja, već sam bio slobodan u svom umu i srcu', izjavio je.

Od 105 krugova u dvorištu do svjetske pozornice

Zbog nevjerojatne brzine, zatvorenici su ga prozvali 'Gazela'. Pobjeđivao je na utrkama unutar zidina, gdje se maraton sastoji od 105 iscrpljujućih krugova dvorištem. Postigao je nezamislivo: istrčao je maraton u vremenu koje ga je neslužbeno kvalificiralo za prestižni Bostonski maraton. San se činio nedostižnim do 2019., kada je, nakon gotovo 18 godina, pušten na uvjetnu slobodu. Mjesec dana kasnije stajao je na startnoj liniji u Bostonu. Utrku je završio za tri sata i tri minute, postavivši novi osobni rekord. 'Nisam mogao potpuno uživati jer sam još bio zahvalan samo na tome što sam slobodan', rekao je.

Novi život i priča koja nadahnjuje

Taylorov život danas je ispunjen. Radi u lokalnoj trgovini gdje je i napredovao, a svaki trenutak koristi za trening. Vratio se na Bostonski maraton i popravio rezultat, istrčavši ga za impresivna dva sata i 52 minute. Njegova nevjerojatna priča zabilježena je u nagrađivanom dokumentarcu '26.2 do života', koji prati njegov put i rad kluba u San Quentinu. Kao prvi bivši zatvorenik, vratio se u San Quentin kao volonterski trener kako bi "motivirao, inspirirao i ohrabrio" one koji su još uvijek unutra. Trčanje je za njega postalo pozitivna ovisnost. 'Uvijek trčim sa svrhom, u čast svojim žrtvama. To me oslobađa', zaključuje Taylor, čovjek koji je svoju životnu utrku odlučio istrčati do kraja, ne bježeći od prošlosti, već je noseći sa sobom kao podsjetnik na put iskupljenja. Od danas možeš gledati '26.2 do života' na platformi Voyo.