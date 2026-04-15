Od Mallorce do Fidžija: Istražili smo kultne vile reality showa 'Love Island'
Globalni televizijski fenomen 'Love Island' već godinama osvaja publiku, a osim ljubavnih drama i intriga, u središtu pozornosti uvijek se nalaze i raskošne vile.
One su više od puke kulise; postale su ikonični prostori gdje se rađaju i gase romanse, a svaka lokacija sa sobom nosi jedinstvenu atmosferu. Od sunčane Mallorce do egzotičnog Fidžija, zavirili smo u najpoznatije domove popularnog showa.
Mallorca kao duhovni dom britanske verzije
Britanska verzija 'Love Island', koja je i pokrenula franšizu, neraskidivo je vezana uz španjolski otok Mallorcu. Nakon prve dvije sezone u Santanyiju, produkcija se od 2017. preselila u ruralno područje Sant Llorenç des Cardassar. Ondje natjecatelji od 2022. borave u raskošnoj vili 'Sa Vinyassa'. Procijenjena na više od dva i pol milijuna eura, postala je prepoznatljiva po golemom bazenu, vanjskoj kuhinji i kultnom ognjištu (firepit) oko kojeg se odvijaju najdramatičnije eliminacije. Interijer se svake sezone osvježava jarkim bojama i neonskim natpisima s frazama iz showa. Za obožavatelje koji žele iskusiti djelić atmosfere, vila je dostupna za najam po cijeni od oko 5000 funti tjedno.
Zimski bijeg u Južnu Afriku
Kada u Europi zavlada zima, 'Love Island' traži sunce na jugu. Za zimske sezone, kao i za popularno 'All Stars' izdanje, produkcija se seli u Južnu Afriku. Lokacija iz snova je imanje Ludus Magnus, smješteno usred slikovitih vinograda u vinskoj dolini Franschhoek, nedaleko od Cape Towna. Ovo luksuzno zdanje prostire se na 25 hektara, a natjecateljima nudi čak tri bazena i privatni spa, pružajući savršenu pozadinu za nove ljubavne zaplete pod afričkim suncem.
Američko putovanje: Od Fidžija do Las Vegasa
Za razliku od britanskog izdanja, američka verzija 'Love Islanda' poznata je po čestim promjenama lokacija, vodeći svoje natjecatelje na putovanje kroz atraktivne destinacije. Prva sezona snimana je na egzotičnom Fidžiju, koji je ostao omiljena lokacija i za kasnije sezone. Međutim, zbog pandemijskih ograničenja, produkcija je pokazala snalažljivost pa je druga sezona snimljena na krovu luksuznog hotela The Cromwell u Las Vegasu. Natjecatelji su boravili i na Havajima, u impresivnom zdanju Waterfalling Estate, te na povijesnom ranču Dos Pueblos u Santa Barbari u Kaliforniji.
Vile 'Love Islanda' odavno su prerasle ulogu običnog smještaja. One su aktivni sudionici showa koji svojim dizajnom, luksuzom i izoliranošću potiču stvaranje veza i podižu tenzije. Bilo da se radi o mediteranskom šarmu Mallorce, vinogradima Južne Afrike ili tropskom raju Fidžija, svaka od ovih lokacija postala je nezaboravan i ključan dio televizijske povijesti.
