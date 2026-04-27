Od kaskadera do Oscara: Nevjerojatni život Jackie Chana

Jedna od najvećih i najomiljenijih zvijezda akcijskih filmova, Jackie Chan, danas slavi svoj rođendan. Rođen 7. travnja 1954. godine, ovaj hongkonški glumac, redatelj i majstor borilačkih vještina postao je globalni fenomen zahvaljujući jedinstvenom spoju akrobatike, komedije i nevjerojatnih kaskaderskih pothvata.

Od Pekinške opere do filmskog platna

Iako ga svijet poznaje po kung fu pokretima, Chanov put započeo je u strogoj disciplini Kineske dramske akademije, internata koji je pohađao od sedme do sedamnaeste godine. Ondje je danonoćno, ponekad i 19 sati dnevno, učio akrobatiku, borilačke vještine, glumu, ali i pjevanje. Njegova karijera na filmu krenula je ulogama kaskadera, a jedna od najznačajnijih bila je u filmovima legendarnog Brucea Leeja, 'Zmajeva šaka' i 'U zmajevom gnijezdu'.

Nakon Leejeve prerane smrti, filmski producenti pokušali su od Chana stvoriti njegovog nasljednika, dajući mu čak i umjetničko ime koje je značilo 'postati zmaj'. No, Chan se nije osjećao ugodno u ulozi mračnog i ozbiljnog borca. Svoj pravi poziv pronašao je kada je odlučio spojiti borilačke vještine s fizičkom komedijom, po uzoru na svog idola Bustera Keatona. Filmovima poput 'Pijanog učitelja' (Drunken Master) stvorio je potpuno novi podžanr, komični kung fu, i zacementirao svoj status zvijezde.

Čovjek koji je prevario smrt bezbroj puta

Ono što Jackieja Chana izdvaja od gotovo svih drugih akcijskih glumaca jest njegova upornost da sam izvodi gotovo sve svoje kaskaderske scene. Ta ga je hrabrost, ili ludost, kako je i sam znao reći, koštala bezbroj ozljeda. Tvrdi se da je tijekom karijere slomio gotovo svaku kost u tijelu.

Najbliže smrti bio je tijekom snimanja filma 'Božji oklop' (Armour of God) 1986. godine. U naizgled jednostavnoj sceni skoka s drveta, pao je na kamen i zadobio frakturu lubanje. Komadić kosti probio mu je mozak, a nakon hitne operacije ostala mu je trajna rupa u glavi. Zbog nevjerojatnog rizika, osiguravajuće kuće, osobito u Sjedinjenim Državama, često su odbijale osigurati njegove produkcije.

Skriveni talenti i počasni Oscar

Manje je poznato da je Jackie Chan i uspješan pjevač. Svoje vokalne sposobnosti, izbrušene u opernoj školi, iskoristio je za snimanje više od dvadeset glazbenih albuma, a pjevao je i na zatvaranju Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Usto, drži i Guinnessov svjetski rekord za najviše zasluga u jednom filmu 'Kineski horoskop', gdje je bio zaslužan za čak 15 uloga, od redatelja i glumca do skladatelja i rekvizitera.

Nakon više od pet desetljeća predanog rada, Akademija filmskih umjetnosti i znanosti prepoznala je njegov golemi doprinos kinematografiji. Godine 2016. dodijeljen mu je počasni Oscar, nagrada koju je primio s velikim emocijama. 'Nakon 56 godina u filmskoj industriji, više od 200 snimljenih filmova i toliko slomljenih kostiju, napokon je moj', izjavio je tada.

Kroz svoju dugu i plodnu karijeru, Jackie Chan je dokazao da je mnogo više od akcijske zvijezde. On je inovator, neumorni radnik i umjetnik koji je svojom karizmom, talentom i nevjerojatnom hrabrošću osvojio srca publike diljem svijeta.