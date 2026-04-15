SAVRŠENI PODCAST /

Nuša otkrila pravu istinu: 'Petar je bio moj izbor, ali prijateljstvo je presudilo'

Foto: VOYO

U gostovanju u 'Savršenom podcastu' kod Anite Martinović, Nuša je napokon otvoreno progovorila o svom odnosu s Karlom i Petrom te otkrila tko joj je zapravo bio favorit.

15.4.2026.
8:56
Hot.hr
Iako su gledatelji tijekom showa 'Gospodin Savršeni' vidjeli njezino često “prebacivanje” između dvojice, priznaje da je od početka imala jasne osjećaje: 'Mislim da bih se već na početku odlučila za Petra i onda tamo ostala, to je moje iskreno mišljenje.' Za razliku od Karla, kojeg opisuje kao zabavnu opciju, Petra je vidjela kao nešto ozbiljnije: 'S Petrom bih mogla imati neki ozbiljan odnos. S Karlom bi to bilo malo 'li-la', više kao zezancija i zafrkancija', izjavila je za RTL.hr.

Foto: Voyo

Dodala je i: 'Karlo bi mi mogao biti dečko za godinu, dvije, a Petar bi mogao biti moj muž.' Unatoč snažnim osjećajima, ključnu ulogu odigralo je prijateljstvo s Anastasijom, koja je također bila bliska s Petrom. 'Da nije bilo Anastasije, ja bih sebi odabrala Petra', priznala je. Na kraju je odlučila staviti prijateljstvo na prvo mjesto: 'Radije sam odabrala Anastasiju nego Petra i nije mi žao zbog toga.'

Iako je show napustila bez ljubavi, Nuša ističe da joj je ova odluka bila ispravna. Cijeli razgovor Anite i Nuše možeš pogledati na platformi Voyo u 'Savršenom podcastu'.

 

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
