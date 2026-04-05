Novi život duha iz Cantervillea u raskošnoj animiranoj adaptaciji

Najnovija animirana verzija 'Cantervillski duh', nastala nakon više od desetljeća produkcije, uspijeva unijeti svježinu, duhovitost i vizualnu čaroliju u ovaj bezvremenski klasik, dokazujući da neke priče nikada ne stare.

Sukob starog i novog svijeta

Radnja, izvorno smještena u osamdesete godine 19. stoljeća, prati američku obitelj Otis koja kupuje engleski dvorac Canterville Chase. Useljavaju se unatoč upozorenjima da u njemu obitava duh Sir Simona de Cantervillea, plemića iz 17. stoljeća prokletog da vječno proganja imanje. Wildeova genijalnost leži u preokretu klasične priče o duhovima: umjesto da obitelj bude prestravljena, moderni i pragmatični Amerikanci postaju noćna mora za samog duha.

Sir Simonovi provjereni trikovi za strašenje - od zlokobnog smijeha do zveckanja lancima - nailaze na potpunu ravnodušnost. Tajanstvene mrlje od krvi na podu obitelj tretira 'Pinkertonovim šampionskim odstranjivačem mrlja', a za škripave lance duhu nude industrijsko ulje. Vrhunac poniženja za Sir Simona predstavljaju nestašni blizanci Otis, koji ga gađaju jastucima i postavljaju mu zamke, pretvarajući progonitelja u progonjenog.

Modernizacija klasika za novu generaciju

Redatelji Kim Burdon i Robert Chandler premjestili su radnju filma u 1900. godinu, a obitelj Otis na imanje stiže u najmodernijem automobilu. Otac Hiram odmah uvodi električnu energiju u dvorac, što dodatno frustrira Sir Simona. No, ključne promjene su dublje i daju priči novu emotivnu težinu.

Sir Simon, kojemu glas posuđuje Stephen Fry, ovdje je prikazan kao puno simpatičniji lik. Priča o tome da je ubio svoju suprugu Eleanor ovdje je lažna; on je zapravo bio njoj odan suprug i strastveni glumac, žrtva nesretnih okolnosti. Njegova tristo godina duga patnja nije kazna za zločin, već posljedica kletve koju samo istinska sućut može prekinuti.

Glavna junakinja Virginia više nije djevojčica, već samouvjerena i atletska mlada žena koja želi život pun avantura, a ne da bude 'nečija žena'. Njezin odnos sa Sirom Simonom, kao i romansa sa susjedom, vojvodom od Cheshirea, čine okosnicu filma. U priču su uvedeni i novi likovi, poput genijalnog vrtlara koji je ujedno i Kosač (Hugh Laurie) te lokalne lovkinje na duhove koja unosi dodatni komični zaplet.

Vizualni spektakl s dušom

Iako su neki kritičari animacijski stil nazvali pomalo zastarjelim, film oduševljava vizualnom kreativnošću u ključnim trenucima. Scene iz prošlosti Sir Simona prikazane su kao prekrasne minijature inspirirane viktorijanskim kazalištima igračaka. Ipak, vrhunac filma je sekvenca u 'Vrtu smrti', dio priče koji je Wilde u originalu preskočio. Ovdje je taj trenutak pretvoren u veliku i emotivnu scenu dvoboja u kojoj Virginia mora osloboditi duh. Vrt je prikazan potpuno drugačijim vizualnim stilom koji podsjeća na ilustracije iz zlatnog doba dječje književnosti.

'Cantervillski duh' je šarmantan i inteligentan obiteljski film koji je dostupan na platformi Voyo uspijeva istovremeno ostati vjeran Wildeovom duhu satire i humora, ali i dodati slojeve romantike i iskrene emocije. U konačnici, poruka filma, kako je to sažeo sin jednog od financijera, jest da 'ne treba gubiti vrijeme i iskoristiti život dok možemo'. To je lekcija koju vrijedi ponoviti, baš kao i ovu vječnu priču.