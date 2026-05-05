Novi udarac i igra sreće u kuhinji 'Igre chefova' – tko će se snaći u ribljem izazovu?

Riblji meni za najzahtjevnije goste

Posljednji zadatak u 'Igri chefova' stavio je kandidate pred veliki test: priprema kompleksnog ribljeg menija za goste iz Metroa, profesionalce naviknute na vrhunsku kuhinju. Ulozi su bili visoki, a atmosfera u kuhinji je od samog početka bila nabijena napetošću, jer su chefovi mentori jasno dali do znanja da očekuju disciplinu i izvedbu bez pogreške. Pritisak je dodatno pojačala spoznaja da kuhaju za ljude koji poznaju namirnice do najsitnijih detalja.

Zanimljiv element izazova bio je način raspodjele zadataka. Sreća je imala ključnu ulogu jer su chefovi izvlačili udice kako bi saznali svoje zaduženje, od tehnički zahtjevnog filetiranja ribe do pripreme složenih umaka i priloga. Neki su sretno izvukli zadatke u kojima se snalaze, dok su drugi morali izaći iz svoje zone komfora.

Slavlje za jedne, oproštaj za druge

Kao i u prethodnim izazovima pokazalo se tko najbolje funkcionira pod pritiskom. Dok su neki kandidati briljirali, pokazujući kreativnost i preciznost, drugi su posustali pod teretom očekivanja i vremenskog ograničenja. Na kraju napetog servisa, gosti su donijeli svoju presudu.

Tim koji je najbolje odgovorio na zadatak slavio je pobjedu. Nakon teške odluke mentora, jedan od natjecatelja morao je napustiti natjecanje.

