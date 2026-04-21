Neočekivani susret pred žirijem: kada chef prepozna svoju bivšu učenicu

Jedna od natjecateljica u današnjoj epizodi showa 'Igra chefova' koja se istaknula bila je 28-godišnja Doria iz Lovrana, koja je pred žiri izašla s jelom pod nazivom Brancin s broskvom. Doria je jelo predstavila samouvjereno, pokazujući da iza nje stoji promišljen kulinarski pristup i jasno razumijevanje okusa.

No prava zanimljivost dogodila se nakon degustacije. Kada je Doria izašla pred žiri, jedan od chefova ju je odmah prepoznao i pozdravio riječima: 'Dobra večer, Doria.' Taj trenutak unio je kratko iznenađenje među ostale članove žirija, pa je uslijedilo pitanje: 'A vi se znate? Kako se znate?'

Tada je otkriveno da je upravo taj chef njezin bivši šef i mentor – osoba od koje je Doria učila prve profesionalne korake i male tajne velikih kuhara. Njihov odnos mentor–učenik odjednom je dao potpuno novu dimenziju njezinom nastupu, pretvarajući ocjenjivanje jela u priču o odrastanju, učenju i kulinarskom razvoju.

U atmosferi koja je postala gotovo osobna, i žiri je drugačije promatrao tanjur pred sobom. Spoj brancina i breskve više nije bio samo kreativna ideja, nego i rezultat puta koji je Doria prošla od učenice do samostalne natjecateljice.

Cijeli susret zaključen je komentarom koji je zaokružio večer: 'Znači sad su mi jasne neke stvari u ribi.'