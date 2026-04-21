FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IGRA CHEFOVA

Neočekivani susret pred žirijem: kada chef prepozna svoju bivšu učenicu
×
Foto: VOYO

U jednoj od epizoda emisije Igra chefova odvila se scena koja je spojila vrhunsku gastronomiju i osobnu priču između mentora i učenika, ostavljajući dojam i na žiri i na gledatelje.

21.4.2026.
12:36
Hot.hr
VOYO
VOYO logo
VOYO logo

Jedna od natjecateljica u današnjoj epizodi showa 'Igra chefova' koja se istaknula bila je 28-godišnja Doria iz Lovrana, koja je pred žiri izašla s jelom pod nazivom Brancin s broskvom.  Doria je jelo predstavila samouvjereno, pokazujući da iza nje stoji promišljen kulinarski pristup i jasno razumijevanje okusa.

No prava zanimljivost dogodila se nakon degustacije. Kada je Doria izašla pred žiri, jedan od chefova ju je odmah prepoznao i pozdravio riječima: 'Dobra večer, Doria.' Taj trenutak unio je kratko iznenađenje među ostale članove žirija, pa je uslijedilo pitanje: 'A vi se znate? Kako se znate?'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tada je otkriveno da je upravo taj chef njezin bivši šef i mentor – osoba od koje je Doria učila prve profesionalne korake i male tajne velikih kuhara. Njihov odnos mentor–učenik odjednom je dao potpuno novu dimenziju njezinom nastupu, pretvarajući ocjenjivanje jela u priču o odrastanju, učenju i kulinarskom razvoju.

U atmosferi koja je postala gotovo osobna, i žiri je drugačije promatrao tanjur pred sobom. Spoj brancina i breskve više nije bio samo kreativna ideja, nego i rezultat puta koji je Doria prošla od učenice do samostalne natjecateljice.

Cijeli susret zaključen je komentarom koji je zaokružio večer: 'Znači sad su mi jasne neke stvari u ribi.' Nove epizode showa 'Igra chefova' dostupne su na Voyo, gdje ih možete gledati prije svih, dok se na RTL-u emitiraju od ponedjeljka do srijede u 21:15.

VoyoNovoIgra Chefova
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
